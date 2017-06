Ilyen a nő, ha hárítja a szexet

Ha minden szombat délután 4-től fél 5ig menetrend szerint zajlik a szex, ugyanolyan pozíciókban, minden szombaton ugyanúgy – orális szex, szex elölről, szex hátulról, élvezés -, akkor nagy valószínűséggel máris problémáról beszélhetünk. Így kezdődik, ha a nő elkezdi hárítani a szexet, ha nem akar arról beszélni, hogy neki ez így nem jó, ha érzelmileg sérült a kapcsolatban, vagy ha maga is képtelen megfogalmazni, mi a gondja a testiséggel.

A menetrend szerinti szex hónapok alatt két hétre, majd havi egy, végül akár évi egy alkalommá is redukálódhat. A kifogásokból annyira sok lesz, hogy már a férfi követni se tudja, éppen miért nincs szex. Egy biztos, ha megkérdezi, van-e valami probléma, mi a gond, azt a választ kapja, nincs semmi baj, minden oké, csak most éppen a gyerekek miatt, vagy a házimunka miatt, vagy az irodai gondok miatt nincs kedve a szexhez a nőnek. Ezek tényleg csak kifogások, és ezt leginkább onnan lehet észrevenni, hogy testi tünetekben is megnyilvánul,

például eltűnik a nedvesedés szex közben.

Teljes hárítás

A pszichés feszültség, ami a szex hárításának valódi oka, gyakran megmutatkozik a női nemi szervekben is: fehér folyás, vérzészavarok, alhasi fájdalmak jelentkezhetnek, mint tünetek. Ilyenkor a nőiséget, a szexualitást hárító nő teljes teste képes harcba szállni, és tüneteket produkálni, anélkül, hogy az illető nő tudatában lenne ennek. Az elfojtott, fel nem vállalt érzelmekről árulkodnak a tünetek, amik tudattalanul működnek. A testiséget hárító nő a felizgatást, az előjátékot is kerüli, a vágy csökkent vagy teljes hiánya is megjelenik, és az elfojtás abban racionalizálódik, hogy az illető nőnek semmi igénye sincs a szexualitásra.

Az egyik legismertebb nőiszerep-hárítás a frigiditás, de ezt a hétköznapokban bárkire rámondjuk, pedig szexológiai szempontból azokra a nőkre értjük, akik nem éreznek szexuális vágyat, és nem jutnak el a kielégülés állapotáig.

Vannak olyan frigid nők is, akik felfokozott szexuális vágyat éreznek, mégis képtelenek eljutni a kielégülésig

– egyfajta nimfomániás állapot is előfordulhat. Sokaknál a libidó hiánya az, ami zavart okoz, és ha a nő bele is megy a szexbe havonta kétszer vagy ritkábban, csak azért teszi, hogy a másiknak kedvére tegyen, hogy letudja ezt is, és egy darabig nyugta legyen. A férfiak ilyenkor magukra eleinte még nem, majd huzamosabb idő elteltével magukra veszik a hárítást, és azt gondolják, ők tehetnek róla, akár külső tulajdonságaik akár belső tulajdonságaik miatt nem kívánatosak már a barátnőik/feleségeik számára.

Szorongás, abúzus, félelem

Több oka is lehet annak, ha a nő hárít, egyrészt elképzelhető, hogy gyerekkori abúzus, molesztálás áll a háttérben. Az infantilisebb nőknél tapasztalható, hogy még a szüzességük elvesztésének idején féltek a fájdalomtól, így felnőtt, gyermekded nőként lehetséges, hogy hárítják a szexet, szorongásuk miatt.

Az is meglehet, hogy gyerekkorban, a bugyivizit időszakában (óvoda) nemcsak egymás nemi szervét nézték az oviban, hanem valamilyen tárggyal, szúrós, éles eszközzel nyúltak oda. Az akkor érzett éles fájdalom is hozzájárulhat ahhoz, hogy valaki hárítsa a szexuális közeledést. Gyakori, hogy az anyastátus hárítása a mögöttes ok:

ha valaki retteg a teherbeeséstől, mert még nem akar anyává válni, pszichésen bezárja a termékenységének útját.

A menstruációs zavarok is lehetnek pszichés eredetűek, a gyakori és elhúzódó vérzéssel jelezhetik azt is, hogy az illető kívánja is a szexet, de szorong: a vérzés a szexszel együttjáró bűntudatot oldja. A fehér folyás a felnőtt nőknél jelezheti a mirigyek túlműködését – a nedvesedés szerepe, hogy a behatoláskor segítse a pénisz útját. Ha ez túl bőséges, és a kielégülés érzésével nem ürül a testből, akkor megmutakozhat folyás formájában.

A probléma az, hogy a sok-sok éven zajló folyamatos hárítás reflexszerűen beépül az agyba, és már azonnal produkálja a nő a tüneteket, anélkül, hogy szembenézne a problémával. Az éveken át tartó hárítás a férjekben, pasikban is tüneteket eredményez, elképzelhető, hogy a férfiak másba fojtják a szexuális energiáikat: hobbikba, szeretőkbe, pornóba, prostituáltakba, haverokba, alkoholba, drogba. Ezt az állapotot célszerű lenne elkerülni, és még a kezdetekkor segítséget kellene kérni, például akkor, amikor menetrendszerűen kéthetente, mindig ugyanabban az időpontban, ugyanúgy zajlik a szex.