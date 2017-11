Az uszodaépítések is a cukorbetegekért vannak

Megemlékezett Nyitrai Zsolt a kormány áldozatos munkájáról a cukorbetegekért. A menzareform és a gyerekek mindennapos testnevelése is segít a diabéteszesek számának csökkentésében szerinte.

A magyarok akár több mint tizede cukorbeteg lehet, de sokan nem is tudnak erről vagy nem kezelik azt. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott ezért is egyeztetést kezdeményez a cukorbetegeket képviselő szervezetekkel. Ezt Az Országgyűlésben, napirend előtti felszólalásban jelentette be. A mai nap ugyanis a diabétesz világnapja.

A közleményben azt írják, a gyakoribb 2-es típusú diabétesz kialakulásában nagy szerepe van a helytelen életmódnak, ezért a kormány intézkedést is tett ez ellen. Az egyik ilyen a mindennapos testnevelés az iskolákban, ezért 1,2 millió gyerek sportol már. Épp ezért kitart a kormány az uszodaépítés és tornaterem-építés mellett.

A másik nagy változás a menzareform volt, ami kitiltotta a közétkeztetésből a túl zsíros, cukros, sós ételeket. A kormány a cukorbetegek gyógyszereit is támogatja a tb-n keresztül.

Azt elismeri Nyitrai is, hogy sok tennivaló van még, ezért egyeztet majd több szervezettel. Megköszönte az eddigi együttműködést a Magyar Diabétesz Társaságtól dr. Kempler Péternek, Egy Csepp Figyelem Alapítványtól Erős Antóniának, a Cukorbetegek Budapesti Egyesületétől Füzesi Brigittának, a Bátor Tábor Alapítványtól Nagy Abonyi Tímeának és az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának (TÓK) egészségfejlesztési munkacsoport tagjának, dr. Zsoffay Klára adjunktusnak.

Naponta tíz lábat vágnak le Magyarországon cukorbetegség miatt Akár másfél millió embert is érinthet a betegség, a fele lehet nem is tud róla.

Nyitrai zárásul mindenkinek azt tanácsolta, járjon el szűrésekre, tisztelje a cukorbetegeket, értse meg őket, a kormány pedig tegyen meg mindent, hogy legyen könnyebb cukorbetegként élni Magyarországon.

