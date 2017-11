Lesz itt minden: eső és napsütés is várható a hétvégén

Szombaton több órára kisüt a nap, igaz, ennek nem sokáig örülhetünk, mert délutántól fokozatosan beborul az ég, eleinte a keleti, délkeleti országrészben hullhat kevés csapadék, majd késő estétől főként északon alakulhat ki eső. A hőmérséklet délután 9 és 14 fok között alakul, estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő – írja a Kiderül.hu.

A lap a vasárnap délután is egyre többfelé várható eső, zápor. A délies szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 8 és 13 fok között alakul, de a déli megyékben 14, 15 fok is lehet.