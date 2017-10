Elárasztják a külföldi hallgatók a vidéki egyetemeket

És ez baromi nagy biznisz Pécstől Debrecenig, sőt még állásokat is teremt.

Dinamikusan növekszik a vidéki magyar felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatók száma – derül ki a Zoom körképéből. A lap a Pécsi Tudományegyetem rektorának évnyitó beszédét idézi, amiben Bódis József azt mondta, már 4000 külföldi diákja van az intézménynek.

Az Oktatási Hivatal eheti adatai szerint csaknem 8000 fővel nőtt a külföldi hallgatók száma erre az elmúlt öt évben: 20 694-ről 28 628-ra.

A pécsi egyetem növekedése azért is szembeötlő, mert egy éve még csak 3000 nem magyar állampolgár koptatta a padokat. A Debreceni Egyetem is kilőtt, egy éve 4300 körüli külföldijük volt, idén már 5000. Szegedről nincs információ még, de a pécsihez hasonló növekedés történt ott is a lap szerint.

Ez jó üzlet az egyetemeknek, mert a külföldi hallgatók jó pénzeket fizetnek be az idegen nyelvű oktatásért. A pécsi, debreceni és szegedi egyetemek közös kutatása szerint évi kb. 21 milliárd forint tandíjat fizetnek be a külföldiek. Ráadásul mivel fogy a magyar, egyre kevesebb a gyerek, a hallgató is, megéri külföldi diákokat vadászni. A világ egyetemein is tendencia ez, egyre nagyobb a nemzetközi verseny köztük a hallgatókért.

A kormány is támogatja ezt a törekvést, Palkovics László oktatási államtitkár egy éve nyilatkozta, hogy 2020-ig szeretnék elérni, hogy a magyarországi felsőoktatásban tanulók 15 százaléka külföldi legyen. Ők a három nagy vidéki egyetemvárosban évi 22 milliárd forintot költenek el lakhatásra, megélhetésre, szórakozásra stb.

Egy külföldi hallgató átlag 1,2 munkahelyet teremt, összesen 13 ezer ember él meg belőlük (is).

Maga Orbán Viktor jelentette be a Modern Városok Program keretében, hogy Pécs 24 milliárd forintot kap az egyetem fejlesztésére. A cél az 5000 külföldi hallgató.

A toborzásról amúgy keveset tudni. A Debreceni Egyetem egy saját koordináló központtal intézi a dolgot, helyi cégek is segítik a munkájukat külföldön. Ezek a cégek 1-2 százalékot kapnak a térítéses képzésből származó bevételből. Pécsen egy igazgatóság toboroz, Szegeden sokféle marketingeszközzel élnek, de a toborzás költségeit egyik egyetem sem osztotta meg, a Zoom évi 200-400 millióra saccolt.

Vannak ösztöndíjas programok is, mint a Stipendium Hungaricum. Aki ezzel tanul itt, az ingyen vehet részt az alap- és mesterképzéseken és kap havi 40 460 forint ösztöndíjat, elhelyezést és ingyenes egészségbiztosítást. A mostani tanévben Pécsen 800, Debrecenben 639, Szegeden pedig 266 ilyen ösztöndíjas tanul, a számuk évről évre nő.