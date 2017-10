Ujhelyi István: Kivel akarunk mi baloldalt építeni? Szanyi Tiborral vagy Botka Lászlóval?

A szocik EP-képviselője ma reggel nyilatkozatban lemondott pártalelnöki posztjáról. Indoklásként egyebek mellett azt írta: „Orbanisztán egyértelműen befurakodott az ellenzéki erők sorai közé, beépítette embereit majd minden potens mozgalomba.” Interjú az árulókról.

Hirtelen jött ez lemondás. Botkáé és az öné is.

Én tegnap éjszaka döntöttem el, hogy nem csinálom tovább.

Mi a fő ok? Az árulók beférkőzése a pártba?

Az a fő ok, hogy a pártom képtelen volt rámutatni a mostani állapot felelőseire.

A Fidesz-ügynökökre. De hát több hete rámutattak, pontosabban rámutatott egy felelősre Botka László, amikor Molnár Zsoltot árulózta le. Csakhogy néhány nap haragszomrád után már egymás vállát lapogatta Botka és Molnár. Ezt ön értette?

Botka fontosabbnak ítélte a pártegység megőrzését, mint a tartós, nyilvánosság előtt zajló kardozás, és

talán ez volt az egyetlen komoly politikai hibája.

Naivan azt gondolta, hogy akik azt ígérték, beállnak szolgálni az ellenzéki érdeket, ahelyett, hogy az adott szó szerint cselekedtek volna, magasabb sebességre kapcsoltak.

Mármint a botkai elképzelés fúrásában.

Nem csupán abban. A nyilatkozatomban is nyilvánvalóvá tettem, hogy nem csupán az MSZP-ben kell keresni a Fidesz embereit.

„Orbanisztán egyértelműen befurakodott az ellenzéki erők sorai közé, beépítette embereit majd minden potens mozgalomba.”

Pontosan ezt írtam. A napnál is világosabb, hogy

ahol létrejön akár kis csírája az ellenzéki erőcsoportosulásnak, ott pillanatokon belül megjelennek a Fidesz ügynökei,

akiknek jó putyini tanonc módjára a hatalom egyetlenegy feladatot ad: szétforgácsolni az ellenzéket.

Mondana neveket Molnár Zsoltén kívül?

Nem.

De ez így csupán sértett vagdalkozás Botkától és öntől is.

Az elmúlt hét nyilvánvalóvá tette, hogy létezik ez a fideszes taktika.

A múlt héten annyi történt, hogy a nemrég alakult Progresszív Mozgalom mozgalom azzal állt elő, hogy már Botka bejelentkezése előtt volt MSZP-s miniszterelnökjelölt, méghozzá Lattmann Tamás nemzetközi jogász személyében. Meg annyi történt, hogy Botka László végső ajánlatát elutasítva a Demokratikus Koalíció és az LMP is bejelentette, hogy önálló listával fut neki 2018-nak. Vagyis összedőlt az ellenzéki közös indulás ideája, a Botka-terv. Ebből hogyan következik, hogy mindenütt a Fidesz beépített ügynökei mozgatják a szálakat?

Teljesen nyilvánvaló, hogy a múlt héten összehangolt össztűz zúdult Botkára, és ez megfekszi a demokratikus rendszerhez szokott ember gyomrát.

Mondjon már neveket.

A jelenség a lényeg.

Két, három, négy emberrel alapított szerveződések bújnak elő láthatóan kizárólag azzal a céllal, hogy tovább bontsák az ellenzéket.

Ha az egyik megszűnik, mert rámutatunk, a jövő héten lesz helyette másik három. Mindez közpénzből finanszírozva.

Az MSZP-n kívül a többi parlamenti pártban is ott ülnek a Fidesz emberei? Az LMP-ben, a DK-ban és a Jobbikban is?

Ebben egész biztos vagyok.

Az önálló listát állító DK-ban és LMP-ben is ott vannak a Fidesz emberei?

A hatalom logikájából ez következik.

Ezzel együtt ön azt írja a mai közleményében, hogy „a számomra feloldhatatlan konfliktus nem a DK és az MSZP viszonyáról szól”.

Nagy félreértés lenne, ha úgy fordítaná le bárki, hogy a DK és az MSZP közötti versenyfutásnak, harcnak a következménye az alelnökségről való lemondásom. Szó nincs erről. Én a DK-sokkal jól együtt dolgozom. Sőt, egy éve az MSZP-ben páran engem neveztek a DK előretolt emberének. Nem az MSZP-DK érdekkülönbség ma az ellenzék legfőbb problémája.

Botka távozásával állítólag erőre kaphat az MSZP és a Jobbik szövetkezését szorgalmazó szocialista gondolat. Ön támogatná a koordinált indulást?

Nem hallottam erről. És igencsak meglepődnék, ha bárki tőlünk ezen dolgozna. Ma már választási matematika nem segít az ellenzéken.

Hanem mi segíthet?

Ha egy népmozgalom, egy társadalmi felindultság elsöpri ezt a hatalmat. Nyilván pártok indulnak egy választáson, de társadalmi támogatottság nélkül nem fog menni. Márpedig

az a hatalom célja, hogy káoszt teremtve, az ellenzék balfácánkodását felnagyítva elvegye az ellenzéki szavazók hitét.

Ehhez elég csak azt látni, hogy a habonyi média hogyan emel meg ügyeket, embereket, hogyan hallgat el valós ellenzéki követeléseket.

Ön népmozgalomról beszél, miközben épp az imént ekézett mozgalmakat.

Nem azt mondom, hogy álljunk össze négyen, és mi vagyunk a mozgalom, hanem

olyan felbuzdulásra van szükség, mint az internetadó elleni tüntetések,

vagy mint az autokrata rendszerek elleni megmozdulások, melyek gátakat szakítanak át és elsöprik a hatalmat.

Ha hinne egy az ellenzéki pártokat a hatalomba juttató mozgalomban, aligha mondana le az MSZP alelnöki posztjáról.

Reménykedem egy ilyen mozgalomban. A Fidesz ellen nincs más lehetőség.

Mi lesz most az MSZP-ben? Mikor lesz új miniszterelnök-jelölt? Mikor lesz új alelnök?

Fogalmam sincs. Abban bízom, hogy az MSZP megrázza magát és kirakja soraiból azokat, akik ellene tettek.

Ha bízna ebben, aligha dobja el az alelnöki posztot.

Megpróbáltam, s vereséget szenvedtem.

Lesz kongresszus?

Egy alelnök miatt nem. Azt meg valahogy majd eldönti a párt, állít-e miniszterelnök-jelöltet.

Lehet, hogy nem lesz szoci miniszterelnök-jelölt?

Hadd hagyjam meg a párt elnökének a döntés előkészítését és kommunikációját. Az ellenzéki oldalon kialakult helyzetet alelnökként felelősséggel nem tudom vállalni, így a stratégiaalkotásban nem tudok részt venni.

Az EP-képviselői mandátumát is visszaadja?

Brüsszelben továbbra is rendíthetetlenül küzdök, rávilágítok Európa folyamataira, a Magyarország előtt álló zsákutcára.

Arról a pletykáról hallott, miszerint Demeter Márta után további szoci frakciótagok is az LMP-be tartanak? Olyanok, akik Botkához lojálisak voltak, de a botkátlan MSZP-ből nem kérnek.

Erről sem hallottam róla. Az biztos, hogy a mai sorsfordító nap a magyar baloldal történetében. Botka László szerepvállalását sokan várták, sokan bíztak benne, s most sokan csalódottak, hogy az ellenzék maga, s benne néhány kollégánk elbuktatta őt.

Ki miatt esett történelmi mélypontra, tíz százalék alá az MSZP? Botka vagy a Botka-ellenesek miatt?

A pártok népszerűsége gyorsan képes le- és felfelé mozogni, a választók megszeretnek politikai erőket, aztán elengedik őket. Az MSZP-nek még most is van esélye a baloldal vezető ereje lenni, csak ehhez a következő hetekben el kell dönteni, milyen irányba lép. Egyébként

én magam is ettől teszem függővé, mennyire tudok sorsközösséget vállalni a párttal.

Ja, ha nem jó felé mozdul a párt, ön kilép az MSZP-ből?

Huszonnégy éve léptem be, s nem tervezek kilépni.

A sorsközösség nem azt jelenti, hogy a párt tagja?

Hiszek abban, hogy felocsúdunk és képesek leszünk változtatni.

Szóval, lehet, hogy kilép?

Végtelenül szomorú lennék, ha nem ébredne fel a pártom.

A másik szoci EP-képviselő, Szanyi Tibor posztolta ma valahová, hogy „hajózási tapasztalatok” jutnak eszébe arról, ami most az MSZP-ben történik. Tán arra utal az önnel különösen rossz kapcsolatban lévő Szanyi, hogy „menekülnek a patkányok a süllyedő hajóról”. Ami egyrészt a patkányozás miatt érdekes, már ha tényleg erről van szó, másrészt amiatt, hogy süllyedőnek látja az MSZP hajóját.

Nem vagyok rajongója Tibor alpári posztjainak, de akkor most a nyilvánosság előtt fölteszem a kérdést: kivel akarunk mi baloldalt építeni? Szanyi Tiborral vagy Botka Lászlóval?

Az MSZP-ben mindig is több kis párt lakott, néha összerázta a platformokat a történelem, más került fölülre, de a folyamatos belső könyöklés mellett azért mindig élt némi szolidaritás is. Most ennek nyoma sincs. Emlékszik ön a mostanihoz hasonló belső gyűlölködésre, sípcsontok ily intenzív tördelésére?

Hozzászoktam ahhoz, hogy házon belül nagy küzdelmek zajlanak, ahhoz is, hogy folyamatos a szivárogtatás és a pozícióharc, ez az amerikai demokratáktól az olasz jobboldalig mindenütt így megy. És pont az elmúlt két és fél évtized tapasztalata mondatja velem, hogy van esély arra, hogy a mostani belső csörték után észhez tér a párt. Tibor nem ebbe az irányba vitte az ügyeket.

Azért nem mondok olyanokat, hogy én most dirrel-durral kivonulok, mert ennek a fának olyan mélyen vannak a gyökerei, hogy bármikor képes kizöldülni.

De ahhoz kellene egy jó kertész.

Az a kertész most vonult vissza a maga kis szegedi fóliájába, nem?

Hát, most éppen valóban nincs jó kertészünk.

Kiemelt kép: MTI/Kovács Attila