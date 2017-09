Vágó Gábort hintába ültette a Matolcsy-közeli iskola

Vágó Gábor, volt LMP-s országgyűlési képviselő a minap levelet kapott a Pécsi Tudományegyetem egyik doktori iskolájától.

Az üzenet lényege az volt: gratulálunk, felvételt nyert a Földtudományok Doktori Iskola doktori programjára.

Aztán Vágó Gábor fél órával később újra levelet kapott. Abban már az állt:

Ön nem nyert felvételt a PTE TTK Földtudományok Doktori Iskolába. További sok sikert kívánunk!

Vágó kiderítette, a második levélben foglaltak az érvényesek.

Ő nem került be tehát abba a doktori iskolába, amelyik az elmúlt hónapokban amiatt került be többször is a hírekbe, hogy kiderült, Hidvéghi Balázs Fidesz-szóvivő és felesége, Matolcsy György jegybankjának dolgozói, a jegybanki alapítványokhoz és a Matolcsy-közelbe sodródott MKB Bankhoz köthető emberek, Matolcsy újdonsült felesége is ott hallgató. Sőt közülük sokan fel is veszik a havi nettó 300 ezer forintos, a jegybanki alapítványok pénzéből származó ösztöndíjat. Az ösztöndíj odaítélésére nagy befolyással bíró testületben pedig Matolcsy-rokont is találunk.

Vágó nem erre az ösztöndíjra hajtott, már csak ezért is az önköltséges képzésre jelentkezett. Szakmai érdeklődése miatt nézte ki a szóban forgó doktori iskolát. Korábban is írtuk: beszéltünk olyannal is a mostani hallgatók közül, aki valóban azért választotta ezt az intézményt, mert az passzol az érdeklődési köréhez és nem a bőkezű ösztöndíj hajtotta. Vágó azt mondta a 24.hu-nak, hogy a publikációit nem fogadták el a pécsi doktori iskolában.

Nem csak őt nem vették fel. Nemrégiben közölt cikkünkhöz nyilatkozva a doktori iskola vezetője elárulta, hogy 27-en jelentkeztek a pótfelvételi eljárás során hozzájuk, zömük a geopolitikai doktori programra, de kevesebb mint tíz embert vettek fel.

Mindenesetre Vágó esetében azért is érdekes a két levél egymásnak ellentmondó tartalma, mert az elmúlt hetekben kimondott közellenséggé vált a kormányoldalon. Egyik népszavazási kérdésében – a korrupciós bűncselekmények elévülési ideje 5-ről emelkedjen 12 évre – el is kezdték gyűjteni az ellenzéki erők az aláírásokat, mire a kormányoldal gyorsan elfogadta a vonatkozó törvénymódosítási javaslatot, kifogva a szelet az ellenzékiek vitorlájából. Vágót pedig nemzetbiztonsági kockázatként azonosította Németh Szilárd Fidesz-alelnök a parlament nemzetbiztonsági bizottságának ülésén.

Megkérdeztük a pécsi doktori iskolát, hogy csak Vágó esetében ment-e ki két, ellentétes tartalmú levél, mi okozta a galibát. Ha válaszolnak, feleletüket közzétesszük.