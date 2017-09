Nyugtatóra ivott rá egy üveg vodkát a lövöldöző budapesti rendőr

Nyugtatót vett be és alkoholt fogyasztott az a rendőr, aki tavaly decemberben lövöldözött egy csepeli társasházban, és aki ellen most emeltek vádat. A 24.hu úgy tudja, az egyenruhás több doboz sört legurított, majd töményezett:

legalább egy üveg vodkát megivott, mielőtt rálőtt a házkezelő cég egyik alkalmazottjára.

Információnk szerint a férfi továbbra is azzal védekezik, hogy patkányok csaptak zajt, ami idegesítette, és valójában a rágcsálókra célzott.

A Fővárosi Főügyészség kedden azt közölte, hogy az ügyben vádat emeltek. Eszerint az egyenruhás egy XXI. kerületi társasház földszintjén sütötte el fegyverét – szolgálaton kívül, ittasan. A társasházkezelő cég egyik alkalmazottjába kötött bele, aki épp egy molnárkocsit tolt. Szóváltásba keveredtek, majd – az engedéllyel tartott pisztollyal – először leadott több lövést a plafonba, majd a férfi felé, aki épp a tűzlépcső ajtaját csukta be maga mögött. A vád szerint

csak a véletlennek volt köszönhető, hogy a lövedék nem találta el a férfit; az átfúródott a tűzlépcsőház ajtaján és a falban állt meg.

Történt egy másik eset is, amelyről nemrégiben írtunk, és amelyben most ugyancsak vádat emeltek. Egy héttel a fenti incidens előtt a rendőr – szintén ittas állapotban – a társasház pincéjében dolgozó két férfit próbált meg fenyegetéssel arra kényszeríteni, hogy fejezzék be a fúrást, mert idegesíti.

A rendőr előzetesbe került, majd házi őrizetbe, és úgy tudjuk, tavasszal már szabadon engedték.