A Momentum alelnöke nekiment a “ballibsi, álértelmiségi pöcsöknek”

Sok ballibsi, álértelmiségi pöcs, akik szerint az erkölcsi alapvetések csak mindenki másra vonatkoznak, az ő baráti körükre nem. “Rock and roll”, “hősöm” (mondja az LMP-s kézben lévő Reflektor meg Szomszédok forever), mi? Megnézném, mennyire lenne rock and roll, ha a te lányodra vagy fiadra mászna rá valaki az akarata ellenére. A haveroknak (meg a pártnak) ilyenkor minimum kussolni kéne, nem még bevédeni azzal, hogy ők is szoktak bulikázni.