Keveslik a “félelempénz” miatt elítélt orvos büntetését

A Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezete örökre eltiltaná.

Bármily szerencsétlen helyeztetésű legyen is az ország, bármily láncok által legyen is lebilincselve a nemzet, előbb-utóbb mégis szabadabb létre vív, ha lakosaiban a polgári erény tiszta vére buzog. S viszont akármilyen boldog fekvésű legyen is egy ország, bármily szabadságokkal bírjanak is lakosai, lassan-lassan mégis rabigába görbed, ha romlott a tiszta erkölcs s polgári erény nem fénylik többé.

Ezzel a Széchenyi István idézettel nyit a Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezete (ReSzaSz), amikor arra figyelmeztet,

elfogadhatatlan, hogy másodfokon is csak 6 hónapra tiltotta el foglalkozásától a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Országos Etikai Bizottsága a jogerősen elítélt veszprémi nőgyógyászt.

Az orvos életmentő műtétekért és vizsgálatokért bizonyítottan pénzt kért a betegeitől az államilag finanszírozott kórházi rendelésén, haszonszerzés céljából betegeit tudatosan félretájékoztatta, félrediagnosztizálta – írja a ReSzaSz, amely szerint ilyen minősített esetekben az európai jogrend, más országok példái és saját normáink alapján is csak a végleges eltiltás lehet erkölcsileg megalapozott döntés.

A MOK országos vezetése nemrég kiadott deklarációjában arra hívta fel a politikai döntéshozók figyelmét, hogy a politikusok erkölcsi szerepe nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyben tényleges változások induljanak el, a politikai közgondolkodás gyökeresen megváltozzon az egészségügyről – emlékeztet a szakszervezet. A ReSzaSz ezt örömmel olvasta, mert az egészségügy reformjában kiemelten fontosnak tartja az erkölcsi normák rendezését. Az orvostársadalom és az Etikai Kódex erkölcsi megújulására tett konstruktív javaslatait az 1001 orvos hálapénz nélkül mozgalommal közösen el is juttatta a MOK Etikai Kollégiumának.

Hálapénz: egyre vékonyabb az orvosnak csúsztatott boríték Meghökkentő mértékű a hálapénz elutasítottsága az orvosok körében - derült ki egy új felmérésből. Miközben az orvosok inkább nem szeretnének borítékot, a betegek is egyre kevésbé hajlandóak pénzt csúsztatni a köpeny zsebébe. Mintha lassan, de biztosan változna a felfogás az egyik legnagyobb magyar tabukérdésről.

Mindezekkel együtt szorgalmazzuk a Magyar Orvosi Kamara erkölcsi megújulását is, hiszen a veszprémi nőgyógyász ügyének elhúzódó, nehézkes etikai vizsgálata, enyhe első- és másodfokú ítéletei az egész társadalom igazságérzetét sértik. Egyben jól mutatják, milyen morális megújulás vár még a MOK-ra, ha ténylegesen élére kíván állni az egészségügy valós reformjának. A ReSzaSz hisz abban, hogy a döntéshozó politikusoktól hitelesen csak akkor kérhető számon az erkölcsi megújulás, ha az egészségügyben dolgozók is önvizsgálatot tartanak és nemcsak szavakban, hanem tettekben is mindig az etikus magatartást tanúsítanak.

Orvost, beteget, mindenkit megaláz a hálapénz A tiltás és a fizetésemelés sem megoldás: a hálapénz eltűnéséhez átláthatóság, egészség, befektetés kellene.

Az orvosok 96%-a hálapénzmentes egészségügyben szeretne dolgozni, de 60 százalékuk szerint pusztán a béremelések hatására a hálapénzrendszer nem fog eltűnni. Más eszközök bevezetésére is szükség van – derült ki a ReSzaSz és a Szinapszis Kft. közös kutatásából.