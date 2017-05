Hazudik a megvert menekült a belügy szerint

Komoly csörte alakult ki a megvert menekültekről riportozó Index és az őket lehazugozó Belügyminisztérium között.

Aki egy kicsit mélyebben foglalkozott már a menekültválság témakörével, biztos találkozott a tudósításokban a szabadkai téglagyárral. Ez az elhagyatott egykori üzem a balkáni útvonalat választó menekültek és migránsok számára egyfajta tranzitállomás, csomópont lett, innen indultak el a magyar határ felé.

Az Index videóriportja szerint azonban a téglagyár most kong az ürességtől, bő egy hete nem járt ott senki.

A rendes szabadkai menekülttáborban azt mondták a lap riporterének, hogy több irányba indultak el a menekültek. Egyeseket a rendőrök vittek el zárt táborokba, volt, aki visszaindult Görögország felé, mások Horvátországot célozták be.

Ibrahim Kalil, egy 17 éves bangladesi fiú azt magyarázta, már 15-ször járt Magyarországon, legutóbb a nagy hidegben, hóban, amikor el is ájult, majdnem lefagyott a lába, de a rendőrök megtalálták és kórházba vitték. Utána azonban megverték és lefújták szprével, majd kitoloncolták. A goromba bánásmódot a szabadkai lelkész is megerősítette, aki sebesüléseket is látott.

Minden szó hazugság a belügy szerint

A reggeli riport után csak kora este reagált az anyagra a Belügyminisztérium, szerintük “nyilatkozó migráns minden szava hazugság.” Szerintük Kalil “egyetlen magyar rendőrségi és menekültügyi nyilvántartási rendszerben nem szerepel”, tehát egyszer sem járt Magyarországon. Vele szemben magyar rendőr nem intézkedett, kórházba se vitték, nem fújták le, nem toloncolták ki. A belügy végül beleszúr egyet a kormányoldal által Simicska Lajossal szekírozott Indexbe is:

A főszerkesztőjének egy 2017. április 21-ei nyilatkozata szerint valódi oknyomozásra képes szerkesztőség úgy adta közre Ibrahim Kalil nyilatkozatát, hogy azt meg sem kísérelte ellenőrizni.