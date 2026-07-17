Októberben egyesülhet újra a kutatóhálózat az Akadémia alatt

Már idén ősszel újraegyesülhet a szétszakított magyar kutatóhálózat – derül ki a Tudományos és Technológiai Minisztérium (TTM), valamint a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közös közleményéből. A két intézmény vezetői július 14-én egyeztettek az egységes magyar kutatóintézeti rendszer kialakításáról és ennek tervezett menetrendjéről. A tárgyalás alapján a minisztérium szeptember elején bocsátja társadalmi vitára az átalakítás jogszabálytervezetét, október végére pedig hatályba is léphet.

Az Orbán-kormány még 2019-ben szakította el az MTA-tól a kutatóhálózatot, amely később HUN-REN néven vált ismertté. A hálózatról leválasztották a Humán Tudományok Kutatóközpontját, a Társadalomtudományi Kutatóközpontot, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontot, valamint a Nyelvtudományi Kutatóközpontot, amelyek az ELTE-hez kerültek, ezzel nehéz helyzetbe hozva az intézményeket.

Most azonban az ELTE-hez került, és HUN-REN-nél maradt kutatóintézetek újraegyesülhetnek, méghozzá ismét az MTA alatt. A közlemény szerint az átalakítás célja, hogy a magyar kutatóintézeti rendszer valamennyi tudományterületen egységes, átlátható és elszámoltatható szervezeti és működési keretek között működjön. A tervek szerint az új rendszer sajátos jogállású formában működik majd, és egyaránt kiterjed az élettudományi, a természettudományi és a bölcsészet- és társadalomtudományi kutatóintézetekre. A megállapodás értelmében a kutatóhálózat feletti alapítói jog a Magyar Tudományos Akadémiára száll, ez a megoldás biztosítja a kutatóhálózat tudományos autonómiáját, ugyanakkor lehetővé teszi az egységes, átlátható és számonkérhető működést.

Az átalakítás mintegy ötezer dolgozót érint: a jelenlegi HUN-REN kutatóhálózat megközelítőleg négyezer, valamint a visszatérő bölcsészet- és társadalomtudományi kutatóintézetek mintegy 1200 munkatársát.

A kutatóhálózat finanszírozása 2026-ban 85 milliárd forint, és a kormányzat célja, hogy hosszútávon is kiszámítható költségvetése legyen ennek a területnek. A jelentősen növekvő állami támogatás célja a kutatói életpálya kiszámíthatóbbá tétele, a kutatási feltételek javítása és a nemzetközileg versenyképes tudományos teljesítmény erősítése – írták.

A minisztérium arra kéri a HUN-REN vezetését, hogy működjön együtt az átalakítás végrehajtásában, és ne akadályozza az egységes kutatóhálózat létrehozását.