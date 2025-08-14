Afrikai származású embereket rejtett egy kora középkori angol temető

Egy új elemzés alapján szubszaharai származással bíró személyeket azonosítottak két 7. századi angliai temetőben – írja a The Independent. A DNS-elemzés azt mutatta, hogy a két érintett, egy tinédzser lány és egy fiatal férfi nyugat-afrikai felmenőkkel is bírt, az eredményeket két tanulmányban ismertették.

A kutatók régóta tudják, hogy a periódusban jelentős volt a népmozgás Angliában, ahol anglik, szászok és jütök telepedtek le. A távolabbi régiókból érkezőkkel kapcsolatban azonban még mindig sok a kérdőjel.

Duncan Sayer, a Lancashire-i Egyetem munkatársa és kollégái az Updownban és Worth Matraversben található korabeli temetőkre fókuszáltak. A szakértők több elhunytat is megvizsgáltak, többségük észak-európai, nyugat-britanniai és írországi származást mutatott, ketten viszont nyugat-afrikai ősökkel is rendelkeztek.

Sayer szerint Kent – ahol Updown is található – mindig is egyfajta csatornát jelentett a kontinens felől érkező hatások szempontjából. Updown közelében egy királyi központ is működött, a kapcsolatok egy szélesebb uralkodói hálózat részét képezhették.

A Worth Matraverset magába foglaló Dorset azonban a kontinentális befolyás peremén feküdt. „A régészeti leletek egyértelmű és jelentős kulturális szakadékra utalnak Dorset és a nyugati területek, valamint a keleti, angolszász befolyású területek között” – mondta Ceiridwen J Edwards, a Huddersfield Egyetem kutatója.

A két elhunyt a mai Nyugat-Afrikában élő joruba, mende, mandinka és esan csoportokkal mutatott rokonságot, de összességében igen vegyes származásúak voltak.

A szakértők szerint mindegyiküknek volt nyugat-afrikai apai nagyszülője.

Az updowni sírból több tárgy is előkerült, a Worth Matravers-i nyughely további érdekessége pedig az, hogy a halottat egy másik, britanniai származású férfival temették el, akivel nem mutatott rokonságot. A furcsa eredetű elhunytakat a közösség többi tagja közé temették, ami azt jelzi, hogy megbecsülték őket.

A friss eredmények további kérdéseket vetnek fel a korabeli hosszú távú vándorlással és a demográfiai interakciókkal kapcsolatban. Az adatok megerősítik, hogy Anglia már ekkoriban igen sokszínű régió volt, igaz, ősidők óta igazi kulturális olvasztótégelynek számít.