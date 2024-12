Máig rejtély, hova tűnt Agatha Christie 11 napra

Agatha Christie 1926. december 3-án összeveszett hűtlen férjével, majd este fél 10-kor kisétált otthona ajtaján, autóba ült és elhajtott. Autóját később üresen találták a Guildfordhoz közeli Newlands Cornernél, az írónőnek azonban nyoma veszett, senki nem tudta, hol lehet – az angol közvéleményen izgalom lett úrrá, az eset épp olyan volt, mintha az írónő egyik regénye elevenedett volna meg – írja a Múlt-kor.hu.

Több mint ezer rendőrt vontak be az akkor már népszerű Christie keresésébe, és több száz, sőt egyes források szerint 15 ezer önkéntes is bekapcsolódott. Balesetnek nem találták nyomát, a a Scotland Yard teljesen tanácstalan volt. Spekulációk tömkelege látott napvilágot, Sherlock Holmes szülőatyja, Sir Arthur Conan Doyle az ügyet természetfelettinek titulálta, és egy médiumhoz fordult. A hatalmas felhajtásban végül 11 nappal később egy harrogate-i fürdő szállodájában ismerte fel valaki az írónőt, ahova férje szeretőjének vezetéknevén, Teresa Neele-ként jelentkezett be. A kérdések azonban egyre csak sokasodtak:

Agatha Christie nem ismerte fel odasiető férjét, saját magáról sem tudta, kicsoda.

Egyesek szerint autóbalesetet szenvedett és elvesztette a memóriáját, míg mások úgy vélték, az egészet előre megrendezték. Orvosok (és életrajzírója, Andrew Norman) viszont úgy vélték, egy fugaállapotnak is nevezett pszichogén amnéziába esett, amelyet valamilyen trauma vagy komoly depresszió okozhatott. A titokzatos eset részleteire azóta sem derült fény, Agatha Christie hamarosan felépült, és újra írni kezdett, ám soha többé nem beszélt az 1926. december 3–14-e közötti napokról.