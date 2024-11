Videón az Amerika egén elsuhanó tűzgömb

Látványos tűzgömböt észleltek az Egyesült Államok középnyugati régiója és Kanada egyes részei felett – írja a Space.com. A meteor helyi idő szerint november 13-án reggel bukkant fel, az esemény Kanada Alberta és Saskatchewan tartományaiból, valamint Montana, Idaho és Washington, Wyoming és Észak-Dakota egyes részeiről volt látható.

A tűzgömböt több kamera is megörökítette, a felvételeken jól kivehető a zöldes ragyogás a kora reggeli égbolton.

A közelmúltban Amerikában egy hasonló fényjelenséget dokumentáltak, igazi, azért egy műhold volt felelős. Az Amerikai Meteor Társaság szerint az adatok alapján ezúttal természetes objektum állt a háttérben.

Több szemtanú arról számolt be, hogy ennél fényesebb és hosszabb meteort még nem látott. A jelenséget még az űrből, az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal által üzemeltetett GOES időjárási műholdak is detektálták.

A legtöbb meteor aszteroidákról vagy üstökösökről levált darabka, amikor ezek belépnek a légkörbe, felhevülnek, majd megsemmisülnek. Esetenként a meteorok rajban érkeznek, a következő meteorhullás maximuma jövő hétre várható.