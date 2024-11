Felmelegedés jön, télből az őszbe ugrunk vissza

„Ez a rejtélyek és bizonytalanságok novembere” – ezzel a megállapítással vette fel a telefont Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa, amikor a szokásos, „heti előrejelzés” témájában hívtam a megszokott időben. Volt itt már minden az elmúlt két hétben, havazás esélye, jelentős csapadék és enyhe szitálás, egybeolvadó hidegcseppek, lehűlés és felmelegedés. A közös bennük, hogy az időjárás az utolsó pillanatokban meggondolva magát egészen mást produkált, mint amit a legfejlettebb meteorológiai modellek és a szakemberek tudása, tapasztalata prognosztizált.

Meglepően hideg a hidegpárna

Most ott tartunk, hogy egy anticiklon terpeszkedik felettünk, és vasárnaptól az úgynevezett hidegpárna jelensége alakult ki hazánk felett. Nagyon leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a magasban meleg légtömegek sodródtak a felszín közeli hideg levegő fölé, ezzel megszűnt a vertikális áramlás, a hideg levegő gyakorlatilag „leszorult” a meleg alá. Ez a hidegpárna.

November közepére a napsugarak beesési szöge is jelentősen csökkent, egyre kevésbé képes a felszínt melegíteni, ezért a köd lassan vagy helyenként egyáltalán nem is oszlik fel, hanem rétegfelhőkké áll össze. Még tovább csökken a besugárzás, kialakul a most is tapasztalt párás, ködös, felhős, hűvös idő.

A hidegpárna kialakulására számítottunk, de arra nem, hogy ennyire hideg lesz. Az előrejelzések 3–8, 4–9 fokos csúcsokkal számoltak, ehhez képest országszerte alig mentek a hőmérők fagypont fölé, észak-keleten a negatív tartományban maradtak a maximumok, Budapesten is egy Celsius-fok volt a napi középhőmérséklet

– emeli ki a 24.hu-nak Molnár László.

Ez egy decemberi, januári hidegpárnától várható – nyilván ennél hidegebb is –, de november első felében egészen ritka manapság, hasonlóan hideg szituáció ilyen típusú időjárási helyzetből az utóbbi 15 évben nem fordult elő. Ezt a helyzetet előre senki nem látta jönni, sőt eddig egész novemberben képtelenség volt 4–5 napnál hosszabb távon megbízható előrejelzést adni. A háttérben meghúzódó pontos okokat egyelőre nem látjuk.

Marad a szürke és hideg idő

A folytatás egy darabig még hasonlóan bizonytalan. A néhány napja előrejelzett hidegcsepp érkezik ugyan, de más útvonalon. Eleve retrográd módon, keletről nyugat felé halad, csapadékával a Balkánt öntözi – itthon már vagy másfél hónapja nem hullott számottevő eső, nyáron ez már pusztító aszályként jelenne meg – nálunk a Dunától keletre, főként az északkeleti tájakon várható belőle 1–2 milliméter kedd este.

A fagypont körül táncoló hőmérséklet mellett jégesőt kivéve bármilyen csapadékforma előfordulhat: eső, hó, havas eső, ónos eső.

A hidegcsepp túl gyenge a rajtunk ülő hidegpárna felszakításához, ezért hétvégéig szinte biztosan nem lesz változás, marad a szürke, ködös idő 1 és 7 fokos csúcsokkal, sok helyen fagypont alatti hajnalokkal. A legmodernebb modellek által péntek környékére, északról érkező újabb hideg légörvény is jócskán „elkalandozott”, az Alpok helyett most valahol Spanyolország felett látszik egyesülni a mai hidegcseppel, így a hazánkban várt, esőt (és talán nyugatra havat) hozó mediterrán ciklon szintén elmarad.

Gyors felmelegedés

A fent említett két légköri jelenség kicsi, alig néhány száz kilométer átmérőjű, mozgásuk kiszámíthatatlansága ezért nem meglepő, ugyanakkor nagyon is szokatlan, hogy ennyivel eltérjenek a számítási eredményektől. Pénteken viszont új időszámítás kezdődik, jelentősen csökken a bizonytalanság. Északnyugat-Európa felett ugyanis kialakul egy markáns ciklon, ez a 3000–4000 kilométer kiterjedésű légköri monstrum pedig már nem „ficánkol” csak úgy. Péntektől masszívan sodorja a Kárpát-medencébe az afrikai eredetű meleg légtömegeket délnyugati irányból.

Felszakítja a hidegpárnát és gyors felmelegedés indul, pénteken 3–9, szombaton 6–12, vasárnap 8–13, hétfőtől pedig már 12–15 fok körüli csúcsokra számíthatunk.

Csapadék még ekkor sem valószínű, a szél viszont felerősödik, illetve az északkeleti tájakon beragadhat a hideg, ott 12 Celsius-fok alatt maradhatnak a maximumok. Jókora ugrásokat látunk, a mostani december közepén megszokott átlagból jövő hétre október közepére utazunk vissza, és akkor az enyhülés mellett már jelentősebb esőkre is készülhetünk.