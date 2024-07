A szlovákok és a norvégok az egyik legjobb példa, hogy a kötelező visszaváltási rendszer működik

A rendszer több országban is bizonyított már, jelenleg ez a leghatékonyabb és legfenntarthatóbb megoldás a körforgásos, hulladékmentes gazdaság elérésére. A visszaváltási jelöléssel („Vigyél vissza”) ellátott termékek megvásárlásakor a termék árán felül 50 forint visszaváltási díjat kell megfizetnie a fogyasztóknak, és ezt az összeget kapják vissza, ha visszaváltják a terméket. Bár kötelezően július 1-jén indul a visszaváltási rendszer, a HEINEKEN Hungária Zrt. portfóliójában megtalálható alkoholmentes gyümölcsös Soproni termékek megújult csomagolással, rajta a visszaváltási logóval áprilisban az elsők között jelentek meg.

„Gyártás szempontjából nincs különbség a hagyományos és a kötelező visszaváltási rendszer termékeinek gyártása között, mindössze a visszaváltási logó kerül fel a termékek csomagolására, illetve új vonalkódot kapnak.” – mondta el Orosz Anna, a HEINEKEN Hungária Zrt. vállalati kapcsolatok és kommunikációs vezetője.

A kötelező visszaváltási rendszert egy, az Európai Unió által meghatározott szabályozás nyomán vezették be itthon. A szabályozás célja, hogy az EU tagállamai 2029-re elérjék a 90 százalékos begyűjtési és újrahasznosítási arányt a PET-palackok esetén, ugyanis jelenleg a fémdobozok, illetve műanyag- és üvegpalackok kis százalékát hasznosítják újra Magyarországon, ami komoly környezeti terhelést jelent.

A kötelező visszaváltási rendszer a gyártóknak kötelezettségeket ír elő: „A visszaváltási rendszerben a gyártók felelőssége a termékek regisztrációja, a visszaváltási rendszer működtetésének finanszírozása és a forgalomba hozott termékek után a visszaváltási díj biztosítása” – árulta el Orosz Anna.

Ami a fogyasztói oldalt illeti

A kötelező visszaváltási rendszerrel kapcsolatos legfontosabb tudnivaló a visszaváltási díj bevezetése, illetve a visszaváltópontok mellett az, hogy a korábbi, megszokott „tapossa laposra” elvet ezentúl kerülni kell, az italcsomagolásokat épen kell visszaszolgáltatni. Emellett azt is érdemes szem előtt tartani, hogy

csak azokat a palackokat és dobozokat fogjuk tudni visszaváltani, amelyeken szerepel a speciális visszaváltási logó.

„Amennyiben a fogyasztók úgy döntenek, hogy igénybe veszik a REpont automatákat, úgy arra kell figyelniük, hogy a termékeket eredeti állapotukban, vagyis összenyomás nélkül helyezzék az automatába, és a csomagoláson látható vonalkódnak is sértetlennek kell lennie. A magyar fejlesztésű REpont applikáció révén még könnyebbé válhat a folyamat, hiszen a mobilapplikáció amellett, hogy segít megtalálni az automatákat és a rendszerrel kapcsolatban is hasznos információkkal lát el, a visszaváltásért járó pénzt akár közvetlenül bankszámlájukra is kérhetik a felhasználók. A visszatérítés mellett dönthetnek úgy is, hogy a visszajárót az adott boltban levásárolható utalvány formájában igénylik vissza, de akár jótékony célra is felajánlhatják az automatákon keresztül” – hívta fel a figyelmet a vállalat kommunikációs vezetője.

A kötelező visszaváltási rendszerek közül a több mint 20 éve működő norvég rendszert tartják az egyik legjobbnak Európában, de a balti országok mutatói is kiemelkedő eredményekről számolnak be. „A szomszédos országok közül az egyik legjobb példa Szlovákia, ahol 2022 januárjában vezették be a rendszert, és fokozatosan emelkedik a visszaváltás aránya. Az EU által célként meghatározott 90 százalékos visszaváltási arány a nemzetközi tapasztalatok alapján akár három év alatt is elérhető. A HEINEKEN működésének egyik alappillére, hogy elősegítse a körforgásos gazdaság megvalósulását, hosszú távú stratégiát dolgoztunk ki annak érdekében, hogy a világ egyik leginkább környezetbarát sörkészítő vállalatává válhassunk, és ennek a stratégiának központi eleme az újrahasznosítás. A kötelező visszaváltási rendszer már számos országban bizonyított, hatékonyan képes növelni az újrahasznosításra kerülő italcsomagolások arányát” – mondta el Orosz Anna.