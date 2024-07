Viking fegyver olvadt ki a gleccser jegéből

Viking kori fegyver olvadt ki egy norvég hegység gleccseréből – írja a Heritage Daily. A több száz éves relikviára a Secrets of the Ice (a jég titkai) nevű szervezet kutatói bukkantak rá, akik célja a gleccserek jegében fennmaradt leletek felderítése és begyűjtése.

A Secrets of the Ice az elmúlt években számos ősi tárgyat találtak már, köztük fegyvereket, több ezer éves ruhadarabokat és egy tökéletes állapotú zászlót is. Legújabb felfedezésük egy viking kori nyílhegy, amely a Jotunheimen-hegység jegéből bújt elő.

Amint egy Facebookon közzétett bejegyzésből kiderül, a csapat tagjai két kő közé szorulva találtak rá a több száz éves fegyverre. Szenzációs módon a jég még a nyílvessző aljára tekert nyírfakérgek is megőrizte ennyi évszázadon keresztül.