Bedrogozott sámánokat ábrázolhatnak ezek az ősi sziklarajzok

Egy friss tanulmány alapján olyan rituális zenét szimbolizálhatnak bizonyos perui sziklarajzok, amelyet 2000 évvel ezelőtt, hallucinogén növényekkel kapcsolatos sámáni rituálék során adtak elő – írja az IFLScience. A cikkcakkos vonalakkal és más geometriai formákkal körülvett, táncoló embereket régóta vizsgálják a szakértők.

Az új elemzés szerint a figurák körüli alakzatok azokat a dalokat, illetve azok energiáját szimbolizálhatják, amelyek a pszichedelikus utazások során más dimenziókba repítették a résztvevőket.

Az ősi ábrákat együttesen Toro Muertónak nevezik, a sziklarajzok egy szurdokokkal és szirtekkel teli sivatagos területen fekszenek. Andrzej Rozwadowski és Janusz Wołoszyn régészek szerint az alkotások a régióban egyedülálló módon táncoló emberi alakok rendkívül hosszú ismétlődését, valamint sűrű és változatos geometriai mintákat jelenítenek meg.

A cikkcakkokat korábban értelmezték már kígyókként, villámokként vagy vízként. A kutatók most hipotézisük felépítéséhez a Toro Muertóban talált rajzok és a kolumbiai Amazonas vidékén élő tukano kultúra hagyományos művészeti alkotásai közötti feltűnő hasonlóságokhoz nyúltak. Ez utóbbiak esetében a geometrikus rajzokat egy hallucinogén főzet, az ayahuasca által kiváltott látomásokkal hozták összefüggésbe.

Az ősi szertartások antropológiai elemzései többször is kiemelték a zene fontosságát, a rituálékon a sámánok énekléssel is segítették spirituális utazásaikat. A tukano lelőhelyeknél a minták ezt a zenét jelenítik meg, és a szakértők szerint ugyanezt az értelmezést érdemes alkalmazni a Toro Muertónál is.

Érdemes hozzátenni, hogy az új elmélet meglehetősen spekulatív, és ezt a szerzők is elismerték.