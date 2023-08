Méreggel próbálta magát gyógyítani a női fáraó

Hatsepszut egyike volt azon kevés nőnek, aki saját jogán uralkodhatott Egyiptomban, Kr.e. 1479 és 1458 között ült a birodalom trónján. Földi maradványait már a XIX. században megtalálták, de a tudósoknak csak 2007-ben sikerült minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a Hatsepszutnak tulajdonított múmia valóban a királynőé – írja a Múlt-kor.hu.

A feltételezések szerint már féltestvére és egyben férje, II. Thotmesz uralkodása alatt is Hatsepszut irányította a háttérből a birodalmat, a férfi halála után pedig fokozatosan magához ragadta a hatalmat fiától, III. Thotmesztől. Uralkodóként a Maatkaré nevet vette fel, míg az ábrázolásokon egyre férfiasabban jelenítették meg, a hivatalos ünnepségeken még rituális szakállt is magára öltött, jelezve, hogy szinte semmiben sem különbözik egy férfi uralkodótól.

Rengeteg betegség kínozta

Hatsepszut uralkodása – néhány kisebb háborús konfliktustól eltekintve – a béke és a gyarapodás időszaka, az ókori Egyiptom egyik aranykora volt. De hiába a mesés gazdagság, és hiába állt rendelkezésére rengeteg gyógykészítmény, a királynő számos betegséggel küzdött. A bonni egyetem kutatói egy Hatsepszutnak tulajdonított üvegcse tartalmát elemezve kiderítették, hogy a palackban bőrproblémák kezelésére szolgáló orvosságot tároltak. A többek között pálma- és szerecsendió-olajat tartalmazó folyadék azonban nem bizonyult a legjobb ellenszernek, mivel

az üvegcsében a benzopirén, egy rákkeltő hatású aromás szénhidrogén maradványait is kimutatták.

Ha Hatsepszut valóban a folyadékkal igyekezett enyhíteni bőrbetegségén, a „gyógyszer” nagyban hozzájárulhatott halálához, mivel a vizsgálatok szerint a királynő rákban szenvedett. A szakértők azt is megállapították, hogy Hatsepszut ötvenéves kora körül, túlsúlyosan halt meg, és valószínűleg csontritkulás, diabétesz és ízületi gyulladás is kínozta, és több gyulladt foga is lehetett.

Megpróbálták kitörölni a történelemből

Halála után mostohafia, III. Thotmesz követte a trónon, aki uralkodása végéhez közeledve igyekezett a királynő emlékét is kitörölni Egyiptom történetéből. Parancsára Hatsepszut nevét sok feliratból eltüntették, Deir el-Bahariban található szobrait pedig összetörték, és a halotti temploma előtt álló gödörbe dobták.

Amit III. Thotmesz elkezdett, fia, II. Amenhotep, valamint utódai fejezték be. A királynő neve a királylistákba sem került bele. Igyekezetük ellenére sem tudtak minden Hatsepszutra utaló nyomot eltüntetni, így – bár a rendelkezésre álló forrásanyag rendkívül hiányos – ma már tudjuk, a betegeskedő királynő Egyiptom egyik legnagyobb uralkodója volt.