Megdőlt egy mítosz a vérnyomáscsökkentőkről

Érdekes eredménnyel végződött egy kiterjedt klinikai kutatás, megdöntve azt a korábbi vélekedést, ami a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek bevételének optimális idejére vonatkozott – írja a HVG.

A magas vérnyomás világszerte a szív- és érrendszeri betegségek kulcsfontosságú kockázati tényezője, és a vérnyomáscsökkentő készítmények a leggyakrabban felírt gyógyszerek közé tartoznak. Korábbi kutatások arra mutattak rá, hogy ezek az orvosságok este beszedve a leghatékonyabbak, egy új, kiterjedt klinikai vizsgálat azonban más eredményre jutott.

Az új kutatás során az Egyesült Királyságban 21 ezernél is több magas vérnyomásban szenvedő, 18 év feletti beteget vontak be egy randomizált, kontrollált vizsgálatba. Az Edinburgh-i, a Dundee-i, a Glasgow-i és Oxfordi Egyetemek, az Imperial College London és a Queen Mary University of London szakemberei több mint öt éven keresztül kísérték figyelemmel a résztvevőket, akik legalább egy vérnyomáscsökkentőt beszedtek naponta.

A csoport felének reggel (6 és 10 óra között), a többieknek este (8 és éjfél között) kellett bevenni az orvosságot. A kutatás öt éve alatt a szakemberek figyelték a szívinfarktuson, stroke-on és más, a magas vérnyomáshoz is kapcsolható keringési betegségben szenvedők számát, és nem találtak szignifikáns különbséget a két csoport között: 362 beteg (3,4 százalék) volt a reggeli és 390 (3,7 százalék) az esti csoportban.

A The Lancet folyóiratban publikált tanulmány szerzője szerint a vérnyomáscsökkentő bevételének hatékonyságát nem befolyásolja, hogy mikor veszik be őket, tehát az orvosságot mindenkinek a számára leginkább megfelelő időben kell bevennie.