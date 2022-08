Nem a rendszeres ágyúzásra tervezik az atomerőműveket

„Legyen világos: a békés célokat szolgáló nukleáris létesítmények elleni fegyveres támadás és az ezzel való fenyegetés az Egyesült Nemzetek Alapokmányában és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Alapokmányában rögzített alapelvekbe ütközik. Ezt – történjen bárhol – nem elfogadható” – írja Aszódi Attila nukleáris szakértő, a BME dékánja, a Paksi bővítésért felelős volt államtitkár blogján a zaporizzsjai atomerőművel kapcsolatban. „A Zaporizzsjai Atomerőműben mára kialakult helyzet sérti a nukleáris szakma alapvető szabályait. Lehetetlenné teszi a szakszerű munkavégzést a nukleáris biztonság, a fizikai védelem és a nukleáris anyagok biztosítéki felügyelete területén is. A közvetlen fizikai behatás kockázatán túl nagyságrendekkel növeli az emberi hibázás lehetőségét.”

Az ukrajnai atomerőművel kapcsolatban mindkét háborús féltől ömlik ránk a propaganda, egészen pontosan senki nem tudja, mi történik a helyszínen – az azonban biztos, hogy a nukleáris biztonság komoly veszélyben van. Aszódi megjegyzi a bejegyzésben, hogy bár az atomerőművek tervezésénél rengeteg belső és külső fenyegetést figyelembe vesznek, arra nem méretezik őket, hogy azokban nagy mennyiségű lőszert tároljanak vagy azokat tüzérség rendszeresen ágyúzza. „Az atomerőmű területének tüzérségi támadása, illetve az erőmű területén nagy mennyiségű robbanóanyag és lőszer felhalmozása, aknák elhelyezése – végezze azt bármely fél – olyan többletkockázatot okoz, amelyre ezeket a létesítményeket a tervezőik nem méretezték.”

A szakértő javaslatokkal is él a jelen helyzet javítása és a szituáció megoldása céljából: többek között a reaktorok leállítását javasolja arra az esetre, ha az erőmű megtámadását nem lehet kizárni, és ukrán hatóságnak vissza kell vonnia vagy fel kell függesztenie mind a hat blokk üzemeltetési engedélyét. Ezt támasztja alá az is, hogy a létesítmény ukrán üzemeltetői nem külső befolyástól mentesen végzik tevékenységüket, hiszen orosz katonák és Roszatom műszaki személyzet is tevékenykedik az erőműben. Ezen kívül szükség van a Zaporizzsjai Atomerőmű rendkívüli stressztesztjére, figyelembe véve a megváltozott külső veszélyeztető tényezők és a szervezeti változás következményeit. Ezen kívül fontos a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakértői missziójának mihamarabbi fogadása is.

Ismerve a nukleáris biztonsági szabályozás nemzetközi gyakorlatát és a létesítmények tervezési elveit, a fenti intézkedésekkel lehetne biztosítani, hogy a kockázatok az elfogadható szintre csökkenjenek vissza – írja a szakértő, megjegyezve, hogy az erőmű területén természetesen azonnal meg kellene szüntetni a tüzérségi és katonai tevékenységet is.