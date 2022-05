Tényleg kényszeroltást és járványügyi paktumot erőltetne a nemzeti kormányokra a WHO?

Makacs összeesküvés-elmélet éli aranykorát most, hogy a WHO Egészségügyi Világközgyűlése zajlik. A konteósok szerint a tagállamok most fogják aláírni, hogy a szervezet teljhatalmat kapjon járványhelyzetben a kormányok felett, és bevezesse a kényszeroltást, valamint a teljes karantént. Egyes hírek szerint Szijjártó Péter már szignózta is a paktumot. De mi igaz mindebből?

Konteós körökben régóta kering az az elképzelés, miszerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) „kényszeroltási tervet” készül elfogadni, és egy olyan szerződést léptet életbe, ami a nemzetek kormányai fölé helyezi a WHO-t járványhelyzetben. A koronavírus-járvány alatt elindult összeesküvés-elmélet most csúcsosodik ki, hiszen Genfben jelenleg is zajlik a 75. Egészségügyi Világközgyűlés, ami tulajdonképpen az Egészségügyi Világszervezet döntéshozó testülete.

A WHO 194 tagállamának küldöttsége részt vesz rajta, és az igazgatóság által készített konkrét egészségügyi menetrendre összpontosít. Mindegyik ülést élőben lehet végignézni a közgyűlés honlapján. Kifejezetten fontos témákról van szó az eddig nagyon visszafogott érdeklődés mellett zajló gyűlésen, többek között a koronavírus-járványról, de a majomhimlő és az ukrán egészségügyi helyzet is terítékre kerül. A pandémiás megállapodás viszont még a kanyarban sincs.

Az oltásellenes és vírustagadó csoportokban tüntetés szerveződik a hétvégére azért, hogy Magyarország lépjen ki a WHO-ból, vagy a WHO „kényszeroltási terve” ellen vonulnak – a Facebookon keringő plakát alapján ez nem teljesen tiszta. A tüntetésen híresen áltudományos, konteós megszólalók lépnek fel: többek között dr. Tamasi József belgyógyász, aki ellen az orvosi kamara a járvánnyal kapcsolatban tett kijelentései miatt vizsgálatot kezdeményezett, vagy Pócs Alfréd, akit a járvány alatt elbocsátottak a gyöngyösi Bugát Pál Kórházból, és akitől koronavírus-tagadó állításai miatt szeptemberben a Magyar Orvosi Kamara elhatárolódott. Mindegyikük rendszeres szereplője a konteós köröknek.

Annak ellenére, hogy a kormányokon átívelő, a WHO-nak teljhatalmat biztosító megállapodás színtiszta összeesküvés-elmélet, a világszervezet valóban előkészít egy tervet világjárványok esetére.

A legutóbbi pandémia ugyanis megmutatta, hogy összehangoltabb reakcióra van szükség, szakértők pedig régóta pedzegetik, hogy a globális utazási kedv miatt a járványok kora köszöntött ránk.

Mi történt eddig a közgyűlésen?

Dr. Tedrosz Adhanom Gebrejeszuszt újraválasztották a WHO főigazgatójának. Az Egészségügyi Világközgyűlés küldöttei döntést hoztak a WHO fenntartható finanszírozásáról, elfogadva a WHO tagállamaiból álló Fenntartható Finanszírozási Munkacsoport ajánlásait. Az ajánlások célja, hogy a WHO finanszírozását kiszámíthatóbbá és rugalmasabbá tegyék, és így kevésbé függhet az önkéntes hozzájárulásoktól. Az ajánlások között szerepel a titkársághoz intézett olyan költségvetési javaslatok kidolgozása, amelyek 2030-ig a WHO alapköltségvetésének 50 százalékára növelik a megállapított hozzájárulásokat, vagyis a tagdíjakat.

A WHO jelenlegi finanszírozási modellje számos szakértő szerint kockázatot jelent a WHO munkájának integritására és függetlenségére nézve. Az, hogy a WHO túlzott mértékben támaszkodik az önkéntes hozzájárulásokra, amelyek nagy részét meghatározott munkaterületekre különítik el, folyamatos eltéréshez vezet a szervezeti prioritások és a finanszírozási képesség között. A jelenlegi ajánlások célja a hiányosságok felszámolása.

A küldöttek korábban jóváhagyták a WHO programköltségvetését a 2022–2023-as kétéves munkához. A küldöttek üdvözölték a WHO egészségügyi vészhelyzetekre adott válaszlépések (IHR) megerősítésével foglalkozó munkacsoportjának zárójelentését, amely többek között javaslatot tett az IHR lehetséges módosításaira. Az IHR egy 2005-ben létrehozott megállapodás, amely jogilag köti a tagállamokat, és amely szerint a jelenlegi járványkezelés zajlott. A tagállamok jelentős része szerint ezt is javítani kell.

Szó volt még arról, hogy erősíteni kell a városok reakcióját a koronavíruséhoz hasonló járványokra, illetve a küldöttek határozatot is elfogadtak a klinikai vizsgálati képességek javításáról minden országban, ami az országok egészségügyi rendszereinek megerősítésének központi szempontja. Az állásfoglalás nagyobb hatékonyságra, finanszírozásra, az adatok és az eredmények megosztására, jobb koordinációra, valamint erősebb szabályozási és etikai keretek megalkotására szólítja fel a tagországokat.

Megvitatták az orosz–ukrán háború tükrében a közvetlen és közvetett egészségügyi hatásokat Ukrajnában, az elfogadott határozat elítéli az egészségügy elleni támadásokat, amint azt a WHO egészségügyi támadások felügyeleti rendszere dokumentálja is, egyúttal sürgeti Oroszországot, hogy haladéktalanul szüntesse meg a kórházak és más egészségügyi intézmények elleni támadásokat.

Egyáltalán nincs szó semmiféle pandémiás egyezségről – ez viszont nem jelenti, hogy nincs terítéken ilyesmi, csak azt, hogy teljesen mások a határidők.

A világjárvány-megelőzési, felkészülési és reagálási megállapodás

2021 végén állapodtak meg a WHO tagállamai arról, hogy egy olyan nemzetközi egyezmény szülessen, amelynek célja, hogy megvédje a világot a jövőbeli fertőző betegségek okozta válságoktól. Az Egészségügyi Világközgyűlés 2021 decemberében egy, az Egészségügyi Világszervezet alkotmánya szerinti egyezmény, megállapodás vagy más nemzetközi eszköz kidolgozására tett javaslatot, aminek a célja a világjárvány megelőzése, az arra való felkészülés és a járványokra való reagálás javítása.

Az Egészségügyi Világközgyűlés speciális találkozón vitatta meg a megállapodás előkészítését, aminek a nyilatkozatokból ítélve inkább az lesz a célja, hogy a járványkezelés ne tolódjon el ilyen igazságtalan arányban a fejlett országok felé, és felzárkóztassa a fejlődő országokat is.

Bár az összeesküvés-elméletek hívői között az a hír járja, hogy Szijjártó Péter már alá is írta az (egyelőre nem létező) nyilatkozatot, az ütemezés valójában úgy történik, hogy a megállapodásról a WHO erre külön kinevezett bizottsága 2022. március 1-jéig tartja első ülését (a munkamódszerekről és az ütemezésekről), a második ülését pedig 2022. augusztus 1-jéig kell letudnia (a munkatervezet előrehaladásának megvitatása céljából). 2023-ban be kell nyújtania az előrehaladási jelentést a 76. Egészségügyi Világközgyűlésnek, és annak eredményét 2024-ben a 77. Egészségügyi Világközgyűlés elé kell terjeszteni. Nem csoda, hogy az idei, hetvenötödik közgyűlésen megbeszélési pontként nem is esik érdemben szó róla.

Áprilisban a WHO főigazgatója beszédet tartott egy közmeghallgatáson, amely az új nemzetközi megállapodásról szólt. Ebben megerősítette, hogy 2024 a megállapodás céldátuma, illetve kiemelte, hogy rendszeresen nyilvános meghallgatásokat tart majd a témában.

A pandémia-megállapodásról született egy nulladik vázlat, amiben a WHO tagjai lefektetik, hogy mi lesz a dolga a munkacsoportnak, ami ezt a megállapodást végül megfogalmazza. Ebben (a WHO tagállamok feletti „uralmának” erősítésével szemben) az szerepel, hogy fokozni kell a tagállamok részvételét a WHO irányításában. Valóban szó van benne a szervezet tekintélyének erősítéséről, de abban a kontextusban, hogy a járványkitörési helyszínekhez jobban és könnyebben hozzáférjen, az államok szuverenitásának kellő figyelembevételével és tiszteletben tartásával. A nulladik vázlatban sincs semmiféle utalás arra, hogy a WHO-nak kormányokon átnyúló hatalma lenne.

A WHO erre vonatkozó weboldalán a pandémia-megállapodás következő céljait találjuk meg:

A járványokkal szembeni ellenállóképesség javítása.

A járványok megelőzésének, észlelésének és az azokra adott válaszlépéseknek javítása.

A pandémia elleni intézkedésekhez való egyenlő hozzáférés biztosítása.

A globális koordináció támogatása egy erősebb és elszámoltathatóbb WHO-n keresztül.

A weboldal külön kitér arra is, mekkora hatalma lenne ennek a megegyezésnek a tagországok felett. A WHO szerint a paktum globális elkötelezettséget jelentene a nemzetközi közösségként való együttműködés mellett annak érdekében, hogy megakadályozzuk a Covid-19-hez hasonló világjárvány megjelenését. A világszervezet azt várja: a megállapodás meg fogja akadályozni, hogy a jövőbeni betegségek sértsék az emberek szabad jogát az utazáshoz, munkához, oktatáshoz, és mindenekelőtt az elkerülhető betegségektől mentes egészséges élethez, amint azt egy másik globális megállapodás, a WHO alkotmánya is megköveteli. Elvárható az egészségügy megerősítése is.

Mint minden nemzetközi okmány esetében, a megállapodást a kormányok határozzák meg, és saját nemzeti törvényeik és szabályozásaik figyelembevétele mellett intézkednek.

A WHO feladata, hogy támogassa a tagállamokat a tárgyalások közben, amikor elkötelezik magukat a jövő generációinak a világjárványokkal szembeni védelme mellett – írja a világszervezet. Azt is kiemeli, hogy

a WHO nem határozhatja meg egyetlen nemzetközi okmány tartalmát sem.

Sok kritika érte a WHO-t a koronavírus-járvány alatt azért, mert nincs meghatározva pontosan, mit ért pandémia alatt. A szervezet szerint az új megállapodás meghatározhatja a „pandémia” kifejezés fogalmát részletesen, hogy egyértelmű legyen az alkalmazási köre is.

De honnan jönnek a konteók?

Amerikai és kanadai nyilvános szereplők, akik előszeretettel terjesztenek összeesküvés-elméleteket, felültek a WHO-vonatra is. Nagyjából ugyanaz a narratíva, mint itthon: a korrupt WHO át akarja venni az irányítást az országok felett, és a pandémiára hivatkozva teljhatalmat fog szerezni. Erre, mint ahogyan azt fent is kifejtettük, az égvilágon semmi bizonyíték nincs, a teória viszont makacsul tartja magát.

A világjárványokról szóló lehetséges egyezmény leghevesebb kritikája Oroszország és Kína részéről érkezik. Az orosz állami hírügynökség azt sugallta, hogy a WHO reformja az Egyesült Államok és annak szövetségeseinek hatalmi puccsa lenne, míg a kínai közösségi médiában nemrégiben egy petíció terjedt el, miszerint egy járványügyi egyezmény lehetővé tenné a WHO-nak, hogy ellenőrizni tudja Kína pandémiára adott válaszát.

Nem csoda, hogy Kína előszeretettel megy neki a szervezetnek: a WHO és több tagállam kritizálta az országot azért, mert nem osztott meg időben elegendő információt a szervezettel az új típusú koronavírusról, később pedig állítólag akadályozta a WHO által támogatott, a vírus eredetére vonatkozó vizsgálatokat – mindkettő potenciálisan megsérti a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzatot, ami Kínát jogilag is köti ugyanúgy, mint a többi tagállamot.

Itthon a vakcina- és vírusellenes Facebook-csoportokban terjed igazán a konteó, egy poszt szerint Szijjártó Péter már alá is írta a (nem létező) pandémiás megállapodást, amihez a WHO főigazgatója gratulált is neki. Valójában azonban csak annyiról van szó, hogy Gebrejeszusz üdvözölte a külgazdasági és külügyminisztert a közgyűlésen, és megjegyezte, hogy jót beszélgettek a majomhimlőről, a világjárványról, a pandémiás megállapodásról. Aláírásról szó sincs, hiszen nincs is még mit aláírni.

Pleased to welcome Péter Szijjártó, #Hungary Minister of Foreign Affairs and Trade, at #WHA75. We had a good meeting about outbreaks of #monkeypox, the #COVID19 pandemic, a #PandemicAccord and the sustainable financing of @WHO. I thanked him for his strong support for health. pic.twitter.com/9K9oUUqQJF — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 23, 2022

Nincs semmiféle bizonyíték tehát arra, hogy bármilyen, az országok jogkörét korlátozni képes nemzetközi egyezmény születne a WHO-val kapcsolatban. Pandémiás megállapodás valóban készül, de ez egyetlen kormány jogkörét sem fogja csökkenteni még járványidőszakban sem. Éppen ellenkezőleg: a tervek szerint pontosan meghatározza majd a pandémia fogalmát, szorgalmazza az országok közötti együttműködést, javítja az egészségügyet, és csökkenti a fejlődő és fejlett országok közötti egészségügyi igazságtalanságokat.