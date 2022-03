Több száz éves cápa teteme sodródott partra

Napokkal ezelőtt egy grönlandi cápa tetemére bukkantak a délnyugat-angliai Cornwall egyik partján – írja az IFLScience. Az állat utóbb eltűnt, majd átfogó keresés indult, melynek végén sikerült ismét rálelni. A kutatás azért volt fontos a szakértőknek, mert a fajról nagyon keveset tudni.

A grönlandi cápa sebezhetőként szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján, az állomány valószínűleg egyre csökken. A példányok igen hideg, mély és nehezen megközelíthető vizekben élnek, éppen ezért nehéz őket tanulmányozni. Ezt megelőzően csupán egyetlen egyed teteme került elő az Egyesült Királyságban, azt 2013-ban találták meg.

A grönlandi cápák több száz évig élhetnek, ezzel a leghosszabb élettartamú gerincesek. A kutatók szövetminták elemzésével vagy a folyamatosan növő szemlencse vizsgálatával tudnak következtetni az állatok korára.

Az előzetes becslések alapján a most elpusztult egyed akár 300-500 éves is lehetett.

Mivel a faj a mélyben fordul elő, ritkán sodródik partra, különösen az Egyesült Királyságnál. A mostani felfedezés különleges lehetőséget teremt az állat tanulmányozására.

Exciting news from Newlyn – the lost Greenland shark was FOUND!!! Retrieved for pm tomorrow pic.twitter.com/V8ROcUSVb4

— Rosie Woodroffe (@RosieWoodroffe) March 15, 2022