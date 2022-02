Az oroszok megpróbálják elfoglalni a csernobili atomerőművet

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij Twitteren erősítette meg, hogy az orosz erők megpróbálják elfoglalni a csernobili atomerőművet. Az elnök szerint ez már egész Európa elleni támadásnak minősül. „A katonáink életüket adják azért, hogy ne ismétlődjön meg az 1986-os tragédia” – írta a közösségi oldalon.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022