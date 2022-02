Magyar adatok: így csökken az egyes vakcinák hatásossága

Újabb preprint jelent meg magyar kutatóktól a lektorálatlan szakcikkeket gyűjtő medrxiv portálon: a független szakértők által még nem jóváhagyott tanulmány az itthon elérhető koronavírus-vakcinák hatásosságát vizsgálja. A Járványmatematikai Modellező és Epidemiológiai Elemző Munkacsoport hat tagja által elvégzett kutatás eredményei szerint az alfa és delta variánsok ellen általánosságban eleinte mindegyik vakcina hatásos volt, ez a hatásosság azonban fokozatosan csökken, méghozzá a Sinopharm, a Szputnyik V és az AstraZeneca esetében a leggyorsabban. Az mRNS-oltások ezeknél jobban teljesítettek. A csökkenés a fiatalabb korcsoportoknál erőteljesebben megfigyelhető volt. A kutatók az omikron variánsra értelemszerűen még nem tudtak adatokat vizsgálni.

A Pfizer/BioNTech és a Moderna vakcinája általánosságban minden korcsoportban a legjobb eredményeket produkálta, még akkor is, ha az általános csökkenést is figyelembe vesszük. A Janssen-vakcina nincs a vizsgált oltóanyagok között, mert Magyarországon nagyon kevesen kaptak belőle.

A kutatásban az emlékeztető oltásokról is esik szó: a Sinopharm, az AstraZeneca és a Szputnyik V esetében gyakoribb volt, hogy a két oltással rendelkezők kérték a harmadikat is, ez pedig leggyakrabban mRNS-vakcina volt. Az emlékeztető oltások hatása ennél a három oltóanyagnál volt a legnagyobb, az mRNS-vakcináknál pedig a legkisebb – utóbbi azzal magyarázható, hogy ezen oltóanyagok hatásossága egyébként is lassabban csökken, így nem dob rajta akkorát egy harmadik adag. Egyébként korábbi kutatások alapján arra lehet következtetni, hogy a heterogén oltási sor különösen hatékony megoldás lehet a koronavírus ellen.

A kutatás a teljes 2021-es évre vonatkozó adatokat lefedi, egészen az idei év január 24-ig bezárólag. Így fordulhat elő, hogy már a harmadik adagok hatása is látszik belőle. A kutatók felhívják a figyelmet: tanulmányuk fő erőssége, hogy hat különböző oltóanyagról mutat be eredményeket, köztük a Szputnyik V és a Sinopharm vakcinákról is, amelyekről kevesebb információ áll rendelkezésre ugyanabban a viszonylag homogén populációban, a teljes 2021-es évre kiterjedően. Ugyanakkor nincsenek megfelelő adatok a magyar oltottak alapbetegségeiről, így ezeket nem vette számításba a tanulmány.