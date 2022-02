Hosszabb ideig lehetett élhető a Mars, mint gondoltuk

A NASA által finanszírozott Mars-szimuláció kimutatta, hogy a vörös bolygó 500 millió évvel hosszabb ideig volt élhető, mint azt korábban gondolták, így az életnek több ideje maradhatott a fejlődésre – olvasható a SETI honlapján.

Régóta tudjuk, hogy a Mars felszíne nem mindig volt ilyen kietlen, mint most, és azt is, hogy lehettek olyan feltételek rajta, hogy akár az élet is kialakulhatott volna. A Proceedings of the National Academy of Sciences szakfolyóiratban megjelent, NASA által finanszírozott kutatásban egy szimuláció most kimutatta:

500 millió évvel tovább lehettek olyan feltételek a vörös bolygón, amelyek akár életet is fenntarthattak.

A Mars múltbeli körülményeinek kutatása nem könnyű feladat, ahogyan a tanulmány egyik szerzője, Michael Way is kifejti: „A Mars körülbelül hárommilliárd évvel ezelőtti éghajlatának meghatározása kihívást jelent, mivel a bolygó jelenlegi felszíni jellemzői úgy tűnik, nem árulkodnak teljes mértékben sem a meleg és nedves, sem a hideg és száraz éghajlatról ebben az időintervallumban. A meleg és nedves éghajlat kiterjedt eróziót váltott volna ki az áramló víz miatt, de ebből a korból kevés völgyhálózatot figyeltek meg a jelenlegi felszínen. A hideg éghajlat miatt az időszak nagy részében minden északi óceán befagyott volna. Mérsékelten hideg éghajlat esetén a víz az óceánból hó és jég formájában a szárazföldre került volna. Ez azonban megakadályozná a szökőárak kialakulását, amire viszont vannak bizonyítékok.”

Ez az új szimuláció azt találta, hogy nem csak a hideg és nedves Mars elmélete lehetséges a valóságban is, de az északi féltekén akár egy stabil óceán is létezhetett, itt pedig a légkör sűrű és meleg volt. Ez lehetővé tette volna, hogy a víz elpárologjon, majd esőként vagy hóként visszahulljon a felszínre. A közeli hegyvidéki régiókban a hó eléggé felhalmozódhatott ahhoz, hogy gleccserekké váljon, és ezek a gleccserek visszafolyhattak, hogy újra csatlakozzanak az óceánhoz.

A Mars légköre egyébként korábban vastagabb volt, és hosszabb ideig melegen tarthatta a bolygót, mint azt korábban gondolták. Egy 500 millió évvel tovább melegebb, nedvesebb planéta sokkal több időt és akár megfelelő feltételeket is biztosíthatott az élet kialakulásához.