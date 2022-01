Nem hatástalan a három oltás az omikron ellen sem

Friss kutatás jelent meg a JAMA tudományos szakfolyóiratban: a CDC szakértői megállapították, hogy a három mRNS-oltás hatásos az omikron és a delta variáns ellen is, bár tény, hogy az omikron ellen kevésbé a deltához képest. A kutatók a tünetes fertőzés elleni védelmet vizsgálták.

Összesen 23 391 fertőzött tesztet (13 098 omikron és 10 293 delta) vizsgáltak a 46 764 fős kontrollcsoporthoz képest. A három mRNS-oltást kapó csoport 18,6 százaléka kapta el az omikront, 6,6 százaléka a deltát. A kutatók szerint az eredmények azt mutatják, hogy a három mRNS-oltás a két adaghoz és

az oltatlan állapothoz képest is kevesebb tünetes megbetegedéshez vezet, mind az omikron, mind a delta esetében.

Azt is megjegyzik azonban, hogy az omikron esetében kicsit csökken a hatásosság, de a védelem még így is szignifikáns. A kutatás korlátaira is felhívták a figyelmet: teszteket, és nem embereket vizsgáltak, így lehet, hogy egy ember többször is belekerült az adatok közé, ezen kívül nem vizsgálták külön a veszélyeztetettebb csoportokat, így számukra előfordulhat, hogy a három oltás nem nyújt elég biztonságot. Az eredmények azonban megnyugtatók lehetnek a három mRNS-oltással rendelkező egészséges, fiatal korosztály számára.