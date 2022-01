Zrínyi Ilona volt Európa legbátrabb asszonya

Zrínyi Péter horvát bán és Frangepán Katalin leánya főúri nevelést kapott, az 1646 körül született Zrínyi Ilona magyarul, horvátul, latinul és németül is beszélt. I. Rákóczi Ferenctől három gyermeke született – György, Julianna és Ferenc – ám az elsőszülött még csecsemőként elhunyt. A kisebbik fiú születése után nem sokkal, 1676-ban meghalt I. Rákóczi Ferenc, az özvegy pedig elérte, hogy gyermekei felügyeleti joga nála maradjon.

Ezzel pedig az ő kezében maradt a hatalmas Rákóczi-vagyon is. Szerető, gondoskodó édesanya volt, aki sokat törődött gyerekeivel: a korban némileg rendhagyó módon például fiát még 4 éves korában is szoptatta, a gyerekekkel aludt, ételükre, italukra maga figyelt, ő öltöztette és – ha betegek voltak – személyesen ápolta őket.

Európa legbátrabb asszonya

A nála 14 évvel fiatalabb Thököly Imrével az 1670-es évek végén találkozott, 1682-ben kötöttek házasságot – a korkülönbség miatt sokan gondolták Thökölyt hozományvadásznak. Valóban erős politikai és anyagi motivációk is állhattak a háttérben, ám a kettejük közt kialakult gyengéd érzelmi szálakra is vannak bizonyítékok. A kuruc felkelés során cselekvően is támogatta férjét, később

Munkács várának hősies védelméért pedig XIV. Lajos francia király Európa legbátrabb asszonyának nevezte Zrínyi Ilonát.

Kara Musztafa nagyvezír Bécs alatti veresége 1683-ban a kuruc állam sorsát is megpecsételte, Thököly az oszmánok bizalmát is elvesztette, 1685-ben török fogságba került – írja a Rubicon.hu. Zrínyi Ilona ekkor gyermekeivel együtt a Rákócziak régi birtokán, Munkács megerősített várában keresett menedéket. A Thököly által nem sokkal korábban megerősített vár szinte bevehetetlennek számított, ráadásul Radics András főkapitány parancsnoksága alatt jelentős számú, 4000 fős katonaság védte.

A császári hadak novemberben zárták körül Munkácsot, a védők többszöri felszólítás, rábeszélés ellenére sem voltak hajlandók megnyitni a kapukat, de a falak lövetése és a rohamok is hatástalanok maradtak. Zrínyi Ilona személyesen buzdította a harcoló katonákat, leánya a sebesültek ápolásában vett részt. Aeneas Sylvius Caprara tábornok számára nem volt sürgős a vár bevétele, ezért a sikertelenség és a veszteségek hatására 1687 áprilisában a várvívás felfüggesztése és a laza ostromgyűrű visszaállítása mellett határozott.

Miközben Munkács és Zrínyi Ilona hősiesen kitartott, a körülmények egyre kedvezőtlenebbé váltak számára. Thököly fél év után ugyan kiszabadult a nagyvezír fogságából, ám nem tudott elegendő katonát gyűjteni a munkácsi ostromgyűrű áttöréséhez. Sőt, erre már az oszmán hadvezetés sem volt képes. Buda keresztény kézre kerülésével a török hadak defenzívába vonultak, a Szent Liga nagyharsányi diadala (1687. augusztus 12.) után pedig a Porta szárazföldi csapatai már kiszorultak Magyarország és Erdély területéről.

Fel kellett adnia

Időközben a császáriak az eperjesi vésztörvényszék kegyetlenkedésein keresztül is igyekeztek nyomást gyakorolni Zrínyi Ilonára: a koncepciós perek elítéltjei közül ugyanis többeket azzal vádoltak meg, hogy kapcsolatban álltak a grófnővel. Eger visszafoglalása után, 1687 novemberében újból kísérletet tettek a két éve ellenálló Munkács meghódítására.

Zrínyi Ilona ismét vállalta a harcot, ám a hosszú ostrom miatt a várban súlyos élelmiszer- és lőszerhiány lépett fel. Ráadásul nem volt reális esély felmentő sereg érkezésére, ezért 26 hónap után, 1688. január 15-én végül beleegyezett Munkács kapuinak megnyitásába. A Caraffa tábornok vezette Habsburg-csapatok Thököly uralkodói jelvényeinek lefoglalásával de iure is véget vetettek a néhai felső-magyarországi fejedelemség fennállásának.

Zrínyi Ilona és a Rákóczi-gyermekek sorsában azonban ennél sokkal drámaibb változás következett be. I. Lipót ugyanis érvényesítette I. Rákóczi Ferenc végrendeletét, melynek értelmében Julianna és Ferenc az uralkodó gyámsága alá került.

A Rákóczi-örökösökkel együtt Zrínyi Ilonát is Bécsbe hurcolták, az édesanya tartózkodási helyét azonban gyermekeitől távol, egy zárdában jelölték ki.

Thököly Imre később a zernyesti ütközetben foglyul ejtett Donatus Heisler tábornokért cserében kiváltotta feleségét a Habsburgok őrizetéből, így a hős asszony – férje sorsában osztozva – számkivetésben, Nikomédiában fejezte be életét.