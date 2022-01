10 hét után csökken az emlékeztető oltás hatása az omikron ellen

Független szakértők által még nem jóváhagyott, de hivatalos brit adatok alapján az emlékeztető oltások hatékonysága 10 hét után csökkenhet az omikron esetében – idézi a The New York Times az Egyesült Királyság egészségügyi biztonsági ügynökségének jelentését. Úgy tűnik, az oltások továbbra is hatékonyan védenek a súlyos betegség és a halálozás ellen, a tünetes betegség megelőzésében viszont egyre eredménytelenebbek a 10 hét után. A jelentés azt is megjegyzi: egyelőre még nincs elég súlyos omikron eset annak pontos kiszámításához, hogy az emlékeztető oltások mennyire védenek a súlyos betegség ellen, de a szakértők úgy vélik, hogy a vakcinák továbbra is jelentős védelmet nyújtanak a kórházi kezelés és a halálozás elkerüléséhez.

Az ügynökség szerint néhány hétre van még szükség ahhoz, hogy az emlékeztető oltások pontos hatásosságát ki lehessen számolni.

Azt is megjegyezték, hogy a korábbi variánsokkal kapcsolatos tapasztalatok alapján ez a védelem valószínűleg lényegesen magasabb lesz, mint a tüneti betegségekre vonatkozó becslések.

A brit jelentés, amely az AstraZeneca, Pfizer vagy Moderna vakcinákkal oltott emberek adatait elemzi, megerősítette, hogy a vakcinák – mind a kezdeti kétoltásos sorozat, mind az emlékeztető dózisok – kevésbé hatékonyak és gyorsabban gyengülnek az omikron ellen, mint korábban a delta ellen.

Azoknál, akik két adag AstraZeneca vakcina után Pfizer vagy Moderna emlékeztető oltást kaptak, a harmadik dózis 60 százalékban volt hatásos a tünetekkel járó betegség megelőzésében az oltás után 2-4 héttel. A 10. hét után azonban a Pfizer emlékeztető oltása csak 35 százalékos volt, a Moderna pedig 45 százalékos hatásosságot mutatott.

Azoknál, akik három Pfizer oltást kaptak, az emlékeztető oltás hatásossága 70 százalékról 10 hét után 45 százalékra csökkent. Azok a pfizeresek, akik harmadikként Moderna oltást kaptak, úgy tűnik, jobban jártak: oltási rendjük akár 75 százalékos hatásosságot is elért az első 9 hétben.

A körülbelül 148 000 delta és 68 000 omikron eset elemzésén alapuló jelentés olyan friss adatokat is tartalmaz, amelyek arra utalnak, hogy az omikron kisebb valószínűséggel okoz kórházi kezelést igénylő betegséget, mint a delta. Az eredményekből azonban óvatosan kell konklúziókat vonni – jegyezte meg az ügynökség, mert relatíve még mindig kevés omikronos eset van az országban, és előfordulhat, hogy a variánssal megfertőződött emberek nem a teljes lakosságot reprezentálják.