EMA: A Covid-oltások az omikron ellen is pompásan védenek

Egyelőre úgy tűnik, kevésbé okoz súlyos lefolyást a fertőzötteknél a koronavírus új variánsa, de oltás nélkül így is veszélyes.

Az előzetes adatok továbbra is azt mutatják, hogy a koronavírus ellen rendelkezésre álló vakcinák hatékonyak az omikron variáns által okozott súlyos betegségek és a kórházi kezelések megelőzésére is – közölte az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) kedden az MTI szerint.

Az Európai Unió kvázi gyógyszerfelügyeleti hatósága keddi közleményében úgy fogalmazott: tanulmányok szerint az omikron esetében a koronavírus okozta, tünetekkel járó betegségek elleni vakcinák hatékonysága valamivel alacsonyabb és idővel csökken is, a többi vírusváltozathoz képest. Kiemelték ugyanakkor:

noha az omikron fertőzőbbnek mutatkozik, mint a koronavírus más változatai, a megfertőződés után kisebb a kockázata annak, hogy az érintettek kórházba kerüljenek. A kórházi ápolás szükségességének kockázata jelenleg a delta variáns kockázatának mintegy fele, egyharmada.

A tanulmányok azt is jól mutatják, hogy az oltás továbbra is magas szintű védelmet nyújt az omikron variánshoz kapcsolódó súlyos betegségek és kórházi kezelés ellen. Azok az emberek, akik megkapták az oltások emlékeztető adagját is, jobban védettek, mint azok, akik egy, vagy akár két oltást kaptak.

Az EMA azt is közölte, hogy vakcinák csökkentik a kórházi kezelés vagy a halálozás kockázatát a terhes anyák esetében is anélkül, hogy bármifajta szövődményt okoznának vagy károsítanák a születendő babát. A koronavírus ellen szájon át adható és intravénás szerek pedig megőrzik hatékonyságukat az omikronnal szemben is, és segíthetnek korlátozni a betegségek lefolyását.

Az EMA szerint az oltás továbbra is a világjárvány elleni küzdelem legjobb eszköze. Erőfeszítéseket kell tenni a jelenleg nem oltott vagy részlegesen beoltottak arányának növelésére, valamint az emlékeztető oltások beadásának felgyorsítására.