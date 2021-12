Videón az év leglátványosabb üstököse

Ahogy december elején beszámoltunk róla, megközelítette a Földet a C/2021 A1 (Leonard)-üstökös. Majzik Lionel magyar asztrofotós korábban azt írta, az objektum remélhetőleg az év leglátványosabb üstököse lesz, igaz, a decemberi időjárás megnehezítheti a megfigyelést.

Az üstökös már december 2-án látható volt egy rövid időre, az észlelés szempontjából a legizgalmasabb időszak viszont december 9-12-e volt. Bizonyos területekről ilyenkor megfelelő időjárási körülmények között még szabad szemmel is észlelhetővé vált az objektum. A C/2021 A1 (Leonard) december 12-én volt a legfényesebb, amikor 35 millió kilométerre száguldott el a bolygó mellett.

Ahogy az várható volt, az égi eseményt világszerte figyelik az amatőrök és profik egyaránt.

Majzik Lionel december 8-án osztott meg egy animációt az üstökösről, a képek december 4-én készültek.

Az objektumot a kínai kereskedelmi optikai csillagászati ​​műhold, a Jangvang-1 is megfigyelte.

🎥☄️Video of Comet Leonard passing by earth photographed by commercial optical astronomical satellite Yangwang(仰望/LookUp)-1 designed by OriginSpace(起源太空). Full: https://t.co/agUcfzPfOp pic.twitter.com/DlXdO1xKAD

