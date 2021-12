Túlélte a titokzatos objektum, hogy találkozott egy fekete lyukkal

Egy új tanulmányban Florian Peissker, a Kölni Egyetem munkatársa és kollégái egy titokzatos felhőt vizsgálnak, amely valahogy túlélte, hogy találkozott egy fekete lyukkal – írja a ScienceAlert. A szakértők úgy vélik, a G2 jelű objektum valójában három fiatal csillagból áll, melyek körül még megtalálható az a vastag, gázból és porból álló felhő, amelyben megszülettek.

Az objektum 2014-ben haladt el a Sagittarius A*, azaz a Tejútrendszer magjában található szupermasszív fekete lyuk mellett. A G2-t 2011-ben fedezték fel, az észleléskor pedig egyre közeledett a Sagittarius A*-hoz.

A csillagászok arra számítottak, hogy a fekete lyuk szét fogja tépni a felhőt, de végül sikerült elhaladnia az objektumnak.

A közelségkor a G2 ugyan megnyúlt, de később nagyjából helyreállt.

A felhő további érdekessége, hogy rendkívül forró. Bár a Sagittarius A* vagy egy csillag felmelegíthette az objektumot, furcsa, hogy hőmérséklete stabil maradt attól függetlenül, hogy éppen merre járt.

Az évek során több magyarázat is született az objektum különös tulajdonságaira. A kutatók most a Very Large Telescope 14 évnyi adathalmazát elemezték, és arra jutottak, hogy a G2 három, egyenként nagyjából egymillió éves csillagból állhat. A fiatal égitestek körül még mindig jelen lehet a születésükhöz elengedhetetlen felhő.

Galaxisunk közepén rengeteg fiatal csillag található, ezek alkotják az S csillaghalmazt. Elképzelhető, hogy a G2 is eredetileg ennek a csoportnak a tagja volt.