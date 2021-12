Videón, hogyan támadja meg az agysejteket a koronavírus

Tavaly decemberben kezdték el először pedzegetni kutatók, hogy a koronavírus (SARS-CoV-2) az agyat is támadhatja. Egy év alatt sokkal többet sikerült megtudnunk a vírus működéséről, többek között azt is, hogy valóban eljut az agyba, és azt is, hogy ott mit csinál. Két kutató például videóra vette, mit művel a kórokozó egy denevér agyában.

A videó még nyáron kapott külön elismerést a Nikon fotó- és videópályázatán. A felvételeken jól látható, ahogy a koronavírus megérkezik, majd sejtfúziót és sejthalált vált ki. A szerzők pirossal jelölték azokat a területeket, ahol jól látszik a folyamat.

A mikroszkopikus videón bemutatott dráma a denevér agysejtjeit megfertőző SARS-CoV-2 vírust mutatja, láthatjuk, hogy a kórokozó hogyan alakítja át a sejteket vírusgyárakká, mielőtt a gazdasejt elpusztulna. A felvételek több mint 48 órát ölelnek fel – írja a The New York Times.

A videót Sophie-Marie Aicher és Delphine Planas, a párizsi Pasteur Intézet virológusai készítették.