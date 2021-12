Piros-fehér mezbe kényszerítették a Fradit

Akár I. András maradványaira is bukkanhattak

A IX. kerület sportkedvelő polgárai 1899. április 16-án gyűltek össze, hogy sportklubot alapítsanak, május 3-án pedig hivatalosan is létrejött a Ferencvárosi Torna Club. Springer Ferenc ügyvéd-politikus irányítása alatt az FTC gyors virágzásnak indult, 1900 során megnyílt a klub Soroksári úti sportpályája, és alakultak az újabb szakosztályok. Ezek közül a legjelentősebb az 1900. december 3-án alapított futball-szakosztály volt, amely máig a Ferencvárosi Torna Club gerincét képezi – írja a Rubicon.hu.

Első mérkőzését 1901 februárjában játszotta a csapat a Soroksári úton a Budapesti Torna Club ellen, ám ezt az MLSZ – bejelentés hiányában – nem ismerte el hivatalosnak. Az első ilyen meccsre áprilisig kellett várni, amikor is a Műegyetem csapata 5:3-ra győzedelmeskedett a ferencvárosi tizenegy felett.

Felsőbb utasítás

Érdekesség, hogy az FTC előbb mutatkozott be a nemzetközi porondon, mint a hazai csapatok ellen, hiszen a fent említett fiaskó előtt, márciusban már a bécsi Cricketert is vendégül látta, ugyanakkor a 0:9-es eredmény valószínűleg nem töltötte el büszkeséggel a klub szurkolóit.

Az első győzelem a bécsi Old Cricketer együttese ellen született 5:0-ra, a játékosok ezen a mérkőzésen viselték először a csapat zöld-fehér mezét, melyet már ekkor is a 9 sávra hasított Fradi-címer díszített. A jelképek csak egyszer változtak, akkor is kényszerből. 1951–56 között pártutasításra a zöld-fehér gárda egyesült az ÉDOSZ SE-vel, és előbb ÉDOSZ, majd Kinizsi néven indult a bajnokságban.

A klub ezekben az években színeket is váltott, piros-fehér mezben játszott.

Az 1956-os forradalom során azonban visszavette eredeti nevét, és azt a Kádár-korszakban is megtarthatta.

A siker útján

Az FTC aztán 1901 júniusában a magyar bajnokságban is elkönyvelhette első győzelmét, a Budapest Sport Club elleni diadal pedig csodálatos évtizedet nyitott meg a IX. kerületi csapat előtt: tíz éven belül a Fradi öt bajnoki címet szerzett – és kilencszer végzett dobogón –, így 1909-ben mindörökre meghódította az első hazai vándorserleget, az Ezüstlabdát.

Ugyanebben az évben aratta egyébként a csapat első jelentős nemzetközi sikerét is, a Rapid Wien 2:1-es legyőzésével ugyanis a Monarchia-bajnokságban is aranyérmet nyert.