Két lövés érte Kennedy elnököt

John Fitzgerald Kennedy feleségével, Jacqueline Kennedyvel az oldalán november 21-én azzal a határozott szándékkal érkezett Texas államba, hogy – már a következő elnökválasztási előkampány részeként – egységet teremtsen a demokraták helyi frakciójában. Az elnöki pár repülőgépe délelőtt 11:40-kor aztán megérkezett a dallasi Love Field repülőtérre, ahol John Connally texasi kormányzó feleségével fogadta az előkelő vendégeket.

Kennedyék a Connally-párral együtt hamarosan egy nyitott tetejű limuzinba szálltak, majd az ünneplő tömeg által közrefogva a konvoj lépésben megindult a dallasi kereskedelmi központ felé, ahol a politikus újabb beszédet tartott volna – írja a Rubicon.hu. Miután a díszmenet a Main Streetről lefordult a Houston Streetre, majd a Dealey Plazánál rákanyarodott az Elm Streetre, a közeli tankönyvraktár hatodik emeletéről Lee Harvey Oswald 12:30-kor három lövést adott le a limuzinra:

kettő az elnököt – a nyakán, illetve a fején –, egy pedig a kormányzót találta el.

A zűrzavar közepette William Greer, az elnöki autó sofőrje a Parkland Kórházhoz hajtott, ám a gyors reakció ellenére Kennedy megmentésére nem maradt esély. Délután egy órakor hivatalosan is bejelentették a politikus halálát, másfél órával később pedig az Air Force One, az elnöki különgép fedélzetén már be is iktatták hivatalába az új elnököt, Lyndon B. Johnson korábbi elnökhelyettest.

A történelem valamennyi merényletéhez hasonlóan Kennedy elnök meggyilkolása is számos összeesküvés-elméletet szült, főleg miután két nappal később egy texasi bártulajdonos, Jack Ruby lelőtte Oswaldot, amint éppen átszállították a rendőrkapitányságról egy dallasi börtönbe.

Bár a Kennedy-gyilkosságot kivizsgáló Warren-bizottság 1964 során jelentésében arra az álláspontra jutott, hogy mind Oswald, mind Ruby magányos gyilkosként és hirtelen elhatározásból húzta meg a ravaszt, a közvélemény nem nyugodott bele az egyszerű magyarázatba. Máig számos teória kering arról, miszerint Oswald a november 22-i merénylet során nem egyedül lőtt, vagyis a Dealey Plaza környékén egy másik orvlövész is elrejtőzött, illetve, hogy Ruby a nyomok eltakarítása érdekében gyilkolt.