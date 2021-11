Dánia és Costa Rica az olajtól és földgáztól is megszabadulna

Dánia és Costa Rica összefogott, hogy ne csak a szenet, de a kőolajat és földgázt is kivezesse az országból. Az olajon és gázon túli együttműködést ( Beyond Oil and Gas Alliance, BOGA) rajtuk kívül

hat tag írta alá teljes egészében: Franciaország, Grönland, Írország, Quebec, Svédország és Wales.

Minden aláíró vállalja, hogy lezárja az olaj- és gázkutatás és -termelés új engedélyezési köreit. Ezenkívül meg kell határozniuk az olaj- és gázkitermelés, valamint a -kutatás befejezési céldátumát, és ennek összhangban kell lennie a párizsi megállapodás célkitűzéseivel.

Kalifornia és Új-Zéland társult tagként csatlakozik a szövetséghez, és Olaszország is támogatását fejezte ki a koalíció felé. A szövetség Skóciával is tárgyal – írja az Euronews.

A vállalást nem írta alá a nagy kibocsátók egyike sem, az Egyesült Királyság pedig különösen hallgat a témában.