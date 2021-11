Videón, ahogy a tengerben landol a SpaceX űrhajója

Visszatért a Földre a SpaceX Endeavour űrhajójának legénysége. A Crew Dragon típusú űrhajón Thomas Pesquet francia, Hoside Akihiko japán, illetve Shanem Kimbrough és Megan McArthur amerikai űrhajósok utaztak. Mivel az Endeavour fedélzeti mosdója meghibásodott, a legénységnek pelenkát kellett viselnie.

A visszatérést a NASA élőben közvetítette, a szervezet utóbb több felvételt is megosztott a Twitteren az útról.

Az egyik videón az látható, ahogy a kapszula belép bolygónk légkörébe, miközben plazmából álló csíkot húz maga után.

Early views of the @SpaceX Crew Dragon Endeavour reveal the plasma trail of the vehicle reentering the Earth’s atmosphere. pic.twitter.com/ZrBbO7hXNp

Egy másik felvételen a Crew Dragon a tengerben landol, majd megjelennek a mentőcsapatok a kapszula körül.

Boats with spotlights are seen on the Gulf of Mexico as they approach the @SpaceX Crew Dragon Endeavour and prepare to recover the Crew-2 astronauts. pic.twitter.com/GTVLCfpasH

— NASA (@NASA) November 9, 2021