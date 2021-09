Ezen múlhat, kinél jár súlyos tünetekkel a COVID-19

Amerikai kutatók kiderítették, hogy az orrnyálkahártya mikrobiótájának összetétele nagyban befolyásolhatja, ki milyen súlyos tünetekkel esik át a koronavíruson – olvasható az Eurekalerten megjelent sajtóközleményben. Ez a mikrobióta a szervezet első számú védekezőrendszere a vírusokkal szemben – már persze azokra értve, amelyek az orron és a szájon keresztül jutnak be a szervezetbe. Számos immunsejt is található ezen a területen.

Az Augusta Egyetem szakértői 27 koronavírus-negatív embert vizsgáltak, akik 49-78 évesek voltak, 30 hasonló korú olyan személyt, akik pozitív teszttel rendelkeztek, de tünetmentesek voltak, valamint 27 olyat, akiknek tüneteik is voltak. A Diagnostics tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a tünetes betegek felének nem is volt olyan mikrobiótája, amit ki lehetett volna sokszorosítással mutatni. Ez azt jelenti, hogy nincs annyi baktérium a nyálkahártyájukon, amennyinek kellene, tehát az első védelem nem megfelelő.

Azok, akik fertőzöttek voltak, de nem volt tünetük, nagyrészt egészséges és jó mikrobiótával rendelkeztek.

A kutatók megjegyzik azonban, hogy nem tudni, melyik volt előbb: a gyenge mikrobióta, vagy a vírus, ami elpusztította a baktériumok jó részét. Az is előfordulhat, hogy a tüsszögés és köhögés gyengíti a mikrobiótát. A bélrendszer mikrobiomjáról szerzett információk ismeretében azonban az is valószínű, hogy a nem megfelelő minőségű mikrobióta a probléma.

Az is kiderült, hogy a tünetes betegeknek más a baktérium-összetételük is a nyálkahártyán: két baktériumfaj gyakoribb náluk, köztük a Cutibacterium is, amit általában a bőrön találhatunk, és összefüggésben áll az aknéval és a szívgyulladással is. A fertőzöttek nyálkahártyáján nagy mennyiségben voltak megtalálhatók cianobaktériumok is, amelyeknek az immunválasz szabályozásában is van szerepük. Ezek a baktériumok általában a nyálkahártya felületein keresztül jutnak be a szervezetbe, például az orrba, és ismert, hogy tüdőgyulladást és májkárosodást okoznak. A tüneteseknél kétszer annyi ilyen kórokozót találtak, mint tünetmentes társaiknál.

Összetételben és változatosságban a tünetes és tünetmentes fertőzöttek között nem volt különbség. A kutatók kijelentették: bár ok-okozati összefüggéseket nem sikerült feltárni, az már biztos, hogy nagyon szoros a kapcsolat a nyálkahártya mikrobiótája és a fertőzés súlyossága között.