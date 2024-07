Néhány héttel az eljegyzés után megtartotta az esküvőt Szaniszló Kitti és párja. Az idei Next Top Model Hungary tizedik helyezettje július elején posztolta ki, hogy megkérték a kezét, szombaton pedig több képet is feltöltött a házasságkötésről Instagram-oldalára. A lapozható bejegyzésből az is kiderül, hogy az eseményen Ruszó Tibi énekelt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Matuz Kitti Léda (@kittileda) által megosztott bejegyzés

Szaniszló Kitti volt az, aki a modellversenyben elsírta magát, mikor egy skorpióval kellett pózolnia: