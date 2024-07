A héten kiderült, Palik László lesz a Legyen Ön is milliomos! új műsorvezetője. A TV2-re visszatérő tévés a Borsnak azt mondta, ha egy érdekes, nehéz, izgalmas feladatot kap, azonnal igent mond, és ez történt most is. Arról is beszélt, érez-e bármiféle nyomást amiatt, hogy Vágó Istvánt követi a kvízmesteri székben.

Nem. Én ezt megtiszteltetésnek élem meg, hogy egy ikonikus, a világ több mint 130 országában sikerrel sugárzott műsor házigazdája lehetek, egy olyan legendás televíziós nyomdokaiba lépve, aki hosszú-hosszú éveken át ültette le az ország tévénézőit a készülékek elé nap nap után. Ez pedig arra sarkall bennünket a kollégáimmal, hogy keményen dolgozva mi is sikerre vigyük ezt a zseniális műsort

– fejtette ki Palik, majd arra a kérdésre is felelt, mitől lesz ez a Legyen Ön is milliomos! Palik László-s.

Nem szeretném, ha Palik László-s lenne. Ez a műsor ne rólam, hanem a játékosokról, az ő küzdelmükről, a jó, izgalmas, kihívást jelentő kérdésekről, a sokszor vidám, sokszor feszült pillanatokról szóljon.

Palik László azt is elmondta, ha ő állítaná össze a kérdéssort, az 50 millió forintos kérdés olyan lenne, „ami nyilvánvalóan a nyeremény nagyságához mérten nagyon nehéz, viszont megoldható, kitalálható”.

A kvízműsor magyarországi története során eddig egyetlen ember vitte el a fődíjat, 18 évvel ezelőtt.