Koronavírus: a brit mellett a cseh és egy ahhoz hasonló mutáns is megjelent hazánkban

Nemzetközi szinten is hatalmas számokat látunk, ahogyan a járvány zajlik – mondta Müller Cecília tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Egy harmadik szakasz zajlik nálunk is. „Most egy magasabb szintről indulunk neki a harmadik hullámnak sajnos. Az, hogyan fog ez kinézni, az jelentős mértékben rajtunk is múlik” – célzott arra, hogy mindenkinek nagy az egyéni felelőssége.

A friss számok szerint újra 100 fölé ugrott az egy nap alatt a koronavírus miatt elhunytak száma.

Ez az a szám, ami aggaszt minket, csak egy-két nap tudnak 100 alá menni a napi áldozatok számában.

Látjuk azt, hogy súlyosabban zajlik a harmadik hullámban a megbetegedés, a fertőzés, emelkedik a kórházban ápoltak száma.

A vakcinákról, különösen pedig a ma érkezett, 275 ezer ember oltására elegendő kínai vakcinaszállítmányról azt mondta Müller, hogy a kínai vakcinával a 18 év felettiek részére korhatár nélkül beolthatók. Amikor pedig felhívja a háziorvos a betegeit, akkor azt kéri tőlük Müller, hogy

Ne legyen félelmük a védőoltások felvételével kapcsolatban, ne hezitáljanak, amikor felajánlják a vakcinát. Nem tudom, hogy mire várnak. Éljenek a védőoltás lehetőségével.

A kínai vakcina biztonságos, hatásos, mondta a tiszti főorvos, aki kéri, hogy akit keres a háziorvos, az menjen el az oltásra.

A brit mellett a cseh variánst és a cseh variánshoz hasonló mutánst is azonosítottak, közölte Müller.

457 ezren kaptak eddig koronavírus elleni oltást, közülük 256 ezren a másodikat is – ismertette György István államtitkár az oltási projekt állását.

A védőoltásoknak még nagyobb szerepe van a járvány elleni küzdelemben, ezért arra biztat mindenkit az államtitkár, hogy regisztráljanak.

Ezen a héten 275 ezer embert tudnak beoltani a kínai vakcinával, és tegnap megérkezett 100 ezer adag az orosz vakcinából – utóbbit egyelőre vizsgálja a Nemzeti Népegészségügyi Központ.

Két nagy lakossági csoport oltása történik most: a legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál, valamint a 18-59 közötti, krónikus betegek oltása.

A következő napokban kezdik használni a kínai vakcinát, a háziorvosokhoz viszik, praxisonként 55 embert tudnak oltani, a legidősebbeket oltják vele.

A ma érkezett, 52 ezer ember beoltására alkalmas Pfizer-vakcinával a legidősebbeket fogják oltani.

368 ezer embert tudnak ezen a héten beoltani. Így 800 ezerre nőhet a legalább egyszer beoltottak száma ezen a héten – állította az államtitkár.

A kormányzat megkeresi ma a polgármestereket, arra kéri őket, hogy az önkormányzatok segítsenek a háziorvosoknak az emberek behívásához.

György azzal magyarázta, hogy megjelennek képek, beszámolók arról, hogy az oltópontokra hívott emberek tömegével várakoznak az oltópontokon, hogy ugyan mindenkit időpontra hívnak, de sokan egy-másfél órával korábban érkeznek.

Két sörözőt zártak be tegnap a rendőrök fél-fél évre, mert egy-egy vendéget kiszolgáltak, a vendégen ráadásul nem volt szájmaszk.