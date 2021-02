Megörökítették, ahogy szétesik egy űrhajó a légkörben

Nogucsi Szóicsi japán űrhajósnak sikerült megörökítenie a Progressz MSZ-15 teherűrhajó megsemmisülését – írja a Live Science. Az orosz űreszköz február 8-án vált le a Nemzetközi Űrállomásról (ISS), majd nem sokkal később elégett a Föld légkörében. Az ISS legénysége a folyamatot élőben nézhette.

Farewell, Progress 76P MS-15! #Russian cargo spacecraft undocked from #ISS, and successfully burned up. #ロシア プログレス宇宙船、役目を終えて大気圏突入時の夜空に燃え尽きる瞬間を見事に捉えました!#はやぶさ 思い出すと泣けます。。。 pic.twitter.com/2OLMrlmAKO

— NOGUCHI, Soichi 野口 聡-(のぐち そういち) (@Astro_Soichi) February 9, 2021