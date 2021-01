Itt kiszámolhatja, mennyi esélye van elkapni a koronavírust

Egy kis angoltudással és némi információ beírásával bárki kiszámolhatja, hogy mennyi az esélye elkapni a koronavírust egy zárt helyen, méghozzá az Airborne.cam segítségével: a weboldalon olyan adatokat kell megadnunk például, mint a helyiség négyzetméterben, a belmagasság, a szellőzés, vagy éppen az, hogy milyen tevékenységet végzünk benne. Ez alapján a rendszer kiszámolja, mennyi koronavírus lehet a levegőben, és mennyi idő alatt milyen veszélynek tesszük ki magunkat – írja az IFL Science.

A weboldal leírása szerint a segítségével azt is megérthetjük, hogy mennyiben befolyásolja például a szellőztetés a vírusterhelését egy helyiségnek. A számoláshoz feltételezi, hogy mindenki kezet mosott, és nem áll egymáshoz túl közel. A weboldal mögötti algoritmust a Cambridge-i Egyetem és az Imperial College London tudósai készítették, és a hozzá tartozó tanulmányt a Proceedings of the Royal Society A tudományos folyóiratban hozták nyilvánosságra.

A szakértők szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy mennyi mindenen múlik, hogy egy zárt helyiség mennyire fertőzésveszélyes, és arra is, hogy a legjobb módszer a fertőzés elkerülésére még mindig a szociális távolságtartás, valamint a maszkviselés.