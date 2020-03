Nem csak a szívére van rossz hatással a rengeteg kávé

Napjainkban a serkentő szerek olyan népszerűségre tettek szert, mint még soha. Ennek oka a rohanó életmódunk, az egyre nagyobb nyomás, a teljesítési kényszer. Csakhogy ezek a serkentők komoly gondokat is okozhatnak, a férfiak esetében a meddőséget is kiválthatják, de hatással lehetnek a születendő gyerekekre is!

A koffein talán a leggyakoribb serkentőszer, mely az emberek életében jelen van. A reggeli kávé vagy a tea nélkül sokak számára elképzelhetetlen egy reggel, teljesen mindegy, hogy rohanó hétköznap vagy álmos hétvége van.

A koffein ráadásul nem csak a két legismertebb reggeli italban van jelen. Ezt az anyagot tartalmazza a minden kólatartalmú üdítő, az energiaitalok, sőt, még a csokoládé is. A hatása sem ismeretlen az emberek előtt. A koffein javítja a vérkeringést, stimulálja a központi idegrendszert, és számos, élettanilag nagyon kedvező hatással rendelkezik.

A vérbe kerülve 15-45 perc alatt éri el a csúcshatást, ráadásul hasznosulása közel 100%!

A kutatók azt is kimutatták, hogy a mérsékelt koffeinfogyasztás növeli a spermiumok mozgékonyságát is, vagyis a kávé, a csoki és a tea is kedvezően hat a férfiak termékenységére. Egy bizonyos pontig – írja Ratkó Tünde.

Életkörülmények

A koffein segít beindítani a reggeleket, lehetőséget ad a munkában a szünetre, túllendít az ebéd utáni fáradságon, a délutáni holtponton, és segít tovább fennmaradni este. Csakhogy ez rengeteg energiát von el a szervezettől, mely csak abban az esetben valósítható meg, ha a test fokozza az ásványi anyag, nyomelem és vitaminfelhasználást. Ez pedig napjainkban sajnos már minden nap magasabb, mint a normál szint, hiszen a stressz, a kialvatlanság, az egészségtelen életmód mind többletenergiát igényelnek a testtől, hogy azok káros hatásait ellensúlyozni lehessen.

A koffein nagyobb mennyiségben kifejezetten ártalmas a szervezetnek. Nem csak a keringési rendszert teszi ki felesleges stressznek, de a nemzőképességre és a spermiumokra is hatást gyakorol.

Míg kis mennyiségben ez a hatás pozitív, addig a nagyobb adag már fokozhatja a Sertoli sejtek glikolitikus és oxidatív anyagcseréjét, mely meddőséghez vezet, valamint a csírasejtekre is toxikus hatást gyakorol. A fokozott koffeinbevitel ezen felül törést okozhat a spermiumok DNS-ben is. Ennek megfelelően sajnos rontja a sperma minőségét

– mondja Ratkó Tünde.

Mi a gond?

A spermiumokkal kapcsolatban két fontos tényezőt kell megemlíteni. Az egyik a mozgékonyság, a másik a minőség. Míg előző romlása esetén a megtermékenyülés valószínűsége romlik, utóbbi esetben rosszabbul járunk. A minőségi romlás ugyanis nem csökkenti a megtermékenyülés valószínűségét nagy mértékben, de jelentősen megnöveli a vetélés és koraszülés kockázatát, valamint a genetikai betegségek kialakulásának lehetőségét is.

A minőségbeli romlás egyetlen ellenszere a megfelelő tápanyagbevitel. Ezt azonban ma már csupán táplálkozással megoldani szinte lehetetlen. Bár tény, hogy a kiegyensúlyozott étkezés és a mozgás elengedhetetlen, de nem elégséges a folyamat tökéletes működéséhez. Családalapítás előtt tehát mindenképpen érdemes a szervezetet támogatni a megfelelő tápanyagok pótlásával, ahogyan a női szervezete esetében már régóta tesszük.

Mi megy be, mi jön ki?

A dologban a csavar csak most jön. A koffein esetében említettük, hogy hasznosulása közel 100%. Nos, ez a legtöbb vitamin, nyomelem és ásványi anyag esetében – amennyiben tabletta, táplálékkiegészítő, vitaminkészítmény formájában visszük be – nem igaz. Sajnos a felszívódási arány a legtöbb készítményben siralmasan alacsony, mert a bennük lévő anyagok szervetlen, biológiailag inaktív formában vannak jelen. Ahhoz, hogy a szervezet ezt hasznosítani tudja aktiválnia kell az anyagokat, ami kémiai átalakítást jelent. Ez pedig hosszas és energiaigényes folyamat, ennek köszönhetően a z inaktív formában bevitt anyagok hatalmas százaléka egyszerűen kiürül a vizelettel, mivel a szervezet nem képes hasznosítani azokat.

Éppen ezért fontos, hogy a kiválasztott készítményben már eleve biológiailag aktív anyagok szerepeljenek. Ezek praktikusan a -citrát és -glükonát kötési formákat jelenti. Ebben az esetben is szükséges energia a felszívódáshoz, de az anyagok akár 80%-kal jobban képesek hasznosulni, ami hatalmas különbséget jelent.