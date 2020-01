Szent köveket akartak lopni, hogy felépítsék a Stonehenge-et a hátsó kertben

Egy aggódó járókelő filmezte le azt a két férfit, akik a brit Narbeth mellett védett köveket ástak ki a földből, és tettek be a kocsijukba azért, hogy saját Stonehenge-et építsenek a kertjükben – írja a Daily Mail. A kövek olyanok, mint a Stonehenge sziklái, egészen pontosan a kisebb kör kövei. Ezeket is a Preseli hegyekből cipelték a kőegyütteshez, nagyjából onnan, ahol most a két férfi próbálta kiásni a sajátjait.

A köveket természetesen illegális elvinni, nem is csoda: kutatók korábban felfedezték, hogy walesi hegyekben fejtették őket, és majdnem 300 kilométert szállították a felhasználandó sziklákat a helyszínre.

A köveket egyébként viszonylag gyakran lopják, de ritka, hogy sikerül fülön csípni a tolvajt – ezúttal a rendőrségnek szerencséje volt, mert a szemtanú gyorsan hívta őket, és még videót is készített a furcsa lopásról. A legtöbbször azért visznek haza innen köveket, mert sokan úgy hiszik, hogy gyógyító erejük van.

A tolvajok nem tudták, hogy illegális elvinni a sziklákat, ők csak egy saját kis Stonehenge-et akartak építeni a kertjükben.