Rovarok élnek a Marson egy kutató szerint

Hajmeresztő állítást fogalmazott meg egy amerikai rovarkutató – írja a ScienceAlert. A szakértő szerint a Marson már meg is találtuk az élet bizonyítékát, de nem mikroorganizmusok, hanem rovarok formájában. William Romoser, az Ohiói Egyetem munkatársa a marsjárók nyilvánosan elérhető képeit elemezve bukkant rovar- és egyéb állatfosszíliákra emlékeztető kőzeteket.

Volt, és még mindig van élet a Marson

– állítja a kutató, kiemelve, hogy a vörös bolygó rovarfaunája változatos, több földi fajra emlékeztető állat is élhet a Marson. Romoser az elérhető felvételek átfogó vizsgálatát követően lábakat, szárnyakat, csápokat vélt felfedezni. A szakértő olyan bizonyítékokat is bemutatott, melyek alapján egyes állatok még mozognak is a felszínen.

Romoser elméletét minden bizonnyal komoly szakmai kritika fogja érni.

Nem ez az első alkalom, amikor a marsi kőzetekben élőlényeket ismertek fel. Az észlelés hátterében a pareidolia nevű illuzórikus érzet áll, melynek lényege, hogy az ember véletlenszerű ingereket tisztának és konkrétnak érez. A pareidolia egyik példája az, amikor az állatokat látunk a felhőkben.

Romoser 45 éves tapasztalattal rendelkezik, ezért sokkal könnyebben felismeri a rovarokat, mint egy átlagos ember. Fontos azonban kiemelni, hogy az érintett képeket rengeteg geológus is elemezte már, akik pedig épp a kőzetek tanulmányozásában járatosak. A tudományos konszenzus az, hogy a felvételeken nem fosszíliák, hanem kőzetek láthatóak.

Kiemelt kép: iStock