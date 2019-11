Kihaltnak hitt állatot fotóztak

Közel 30 év után először kaptak lencsevégre egy vietnami kancsilt (Tragulus versicolor) – írja az MTI. Az apró termetű, őzszerű állatot a délkelet-ázsiai ország egyik dzsungelében örökítették meg. A fajt 1910-ben írták le először a Ho Si Minh-várostól nagyjából 450 kilométerre északkeletre lévő Nha Trang közelében talált példányok alapján.

Az utolsó hivatalos észlelés 1990-ben volt, a szakértők azóta azt feltételezték, hogy a vadászat miatt kritikusra csökkent a faj egyedszáma, vagy ki is pusztult.

An Nguyen, a Global Wildlife Conservation állatvédő szervezet munkatársát évek óta foglalkoztatta a gondolat, hogy a vietnami kancsil talán még mindig előfordul a vadonban.

A biológus és két kollégája a helyiekkel együttműködve vizsgálták az elmúlt évek állítólagos észleléseit. A falusiak által adott leírások elég meggyőzőek voltak ahhoz, hogy a szakemberek több mint 30 mozgásérzékelős kamerát helyezzenek el az észak-vietnami dzsungelben.

Az eredmények elképesztőek voltak. Majd kiugrottam a bőrömből, amikor ellenőriztük a kameracsapdákat és megláttuk az ezüstfoltos kancsilt”

– mondta Nguyen.

A szakértők kiemelték, hogy hiába azonosították viszonylag könnyen az élőlényt, ez nem jelenti azt, hogy ne fenyegetné a kihalás. Délkelet-Ázsiában óriási nyomás nehezedik az erdőkre az egyre növekvő népesség és a beruházások miatt.

Kiemelt fotó: GLOBAL WILDLIFE CONSERVATION / SOUTHERN INSTITUTE OF ECOLOGY / LEIBNIZ INSTITUTE FOR ZOO AND WILDLIFE RESEARCH / NCNP / AFP