Páratlan kép érkezett a különleges égitestről

Két hónappal a történelmi repülés után megérkezett a legrészletesebb fotó, ami eddig az Ultime Thuléról készült: a távoli objektumról nagyon nehéz volt összerakni a képet, mivel a New Horizons elképesztő sebességgel száguldott el mellette.

Korábban úgy hittük, hogy a Kuiper-övben található Ultima Thule egy darab, földimogyoróhoz hasonló űrkavics, most viszont, hogy a New Horizons űrszonda elképesztő sebességgel elhaladt mellette, már biztosak vagyunk benne, hogy egyáltalán nem erről van szó. Az objektum szinte egészen biztosan két külön kőből áll, amelyek évmilliókkal ezelőtt keringtek lassan egymás körül, és az idő folyamán két nagyobb objektummá tömörültek, ez a két objektum pedig összeért, és a forgás hatására összetapadt.

Most sikerült összerakni a New Horizons által készített legrészletesebb fotót, ami nem volt egyszerű feladat, hiszen az űrszonda 14,3 kilométer per másodperces sebességgel haladt el az objektum mellett. A képet 6,5 másodperccel a legközelebbi elhaladás előtt lőtte a szonda. Nagyjából 33 méteres felbontással tudnak már dolgozni a NASA kutatói, ami űrbéli távolságokhoz mérten elképesztően közeli.

A korábbi felvételekhez képest annyi újdonságot látnak most a tudósok, hogy az objektumon vannak ismeretlen eredetű fehér foltok és csíkok, és sötét részeket is felfedeztek a sötét és világos oldal találkozásánál, egyikről sem tudják, hogyan kerülhetett oda, vagy mi lehet pontosan. Lesz még idejük azonban bőven elemezgetni a látottakat, az adatokon nagyjából két évig fognak dolgozni a szakértők.