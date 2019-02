Bölcsészként ült át a fejlesztők közé (X)

Soft skilljei segítették a gyors elhelyezkedésben. Kovács Margó ma már front-endesként erősíti a programozó nők táborát.

Nyolc évig a sajtóban dolgozott, az utolsó néhány évben egy online lap főszerkesztő-helyettesként. Mivel kezdett belefásulni akkori munkájába, és érdekelte a programozás, az érdeklődésből hamarosan karrierváltás lett. Szintén a döntés mellett szólt, hogy az IT egy gyorsan fejlődő szektor, tele lehetőségekkel – akár nemzetközi szinten is.

Humán beállítottsággal is lehetséges

Kovács Margó 2017 telén jelentkezett a Green Fox Academy 4 hónapos Junior programozó képzésére, hogy kiderüljön, van-e affinitása ehhez a területhez. „Voltak kétségeim, mert alapvetően humán beállítottságúnak tartom magam, és korábban bölcsészként végeztem” – mondta kezdeti aggályairól. Aztán felvették a képzésre, és bár eleinte nehéznek érezte, gyorsan belerázódott. Utána pedig gyakorlatilag az elsők között kapott ajánlatot, amire abszolút nem számított. „Volt a csoportomban több huszonéves srác, akik gyakorlatilag együtt nőttek fel a számítógéppel, vagy volt műszaki előképzettségük. Ők gyorsabban fejlődtek nálam, én pedig hozzájuk mértem magam”.

A soft skilleket tényleg értékelik a piacon

Az állásinterjún komoly előnynek bizonyultak az olyan soft skillek, mint a kommunikáció vagy a szociális készségek. Ezek fejlesztése egyébként növekvő munkaerőpiaci jelentőségük miatt fontos eleme a Green Fox programozóképzésének. „Nekem ezek régóta az erősségeim közé tartoznak, és jó érzés volt megtapasztalni, hogy tényleg értékelik őket a piacon”.

Végül egy közepes méretű magyar vállalatnál helyezkedett el front-end fejlesztőként. Bár vezetői szerepből került junior pozícióba, nem bánja, hogy most kisebb felelősség nyomja a vállát. Ez persze alacsonyabb jövedelemmel is jár, de a versenyszférában, IT-területen gyorsan emelkednek a fizetések, így reméli, hogy hamar el fogja érni a korábbi kereseti szintjét. A jövőben fejlesztőként szeretne karriert építeni, de emberekkel is szívesen foglalkozna, így akár projektvezetőként is el tudja magát képzelni.

Csak egy nő van a közvetlen kollégái között

Bár ma már senki sem döbben meg azon különösebben, ha egy nő programozóként dolgozik, továbbra is jelentős többségben vannak a férfiak a szakmában. „A Green Foxban sok lány volt az évfolyamunkon, a munkahelyemen azonban megint férfias közegben találtam magam, jelenleg is csak egy nő van a közvetlen kollégáim között” – mondta a nők és a programozás témaköre kapcsán. Hátrányos megkülönböztetést viszont soha sem tapasztalt, sőt, úgy látja, hogy mostanában kifejezetten keresik a női szakembereket az IT-szektorban.