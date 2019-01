Hogyan szülhetett a 14 éve kómában fekvő nő?

Nagy a botrány a phoenixi Hacienda HealthCare ápolóotthon körül: a helyi Azfamily.com híroldal hozta nyilvánosságra, hogy egy 14 éve vegetatív állapotban lévő nő december 29-én kisfiút szült. A 29 éves nő a Phoenixtől mintegy 205 kilométerre délkeletre fekvő rezervátumban élő San Carlos apacs törzs tagja. A törzs közleménye szerint a szülés idején is kómában volt. Az intézmény személyzete azt állítja, hogy nem tudtak a várandósságról a szülés előtt.

A nő több mint 10 éve az ápolóotthonban él, miután egy fulladásos baleset miatt kómába esett. Annyit tudni róla, hogy vegetatív állapotban van, de ez pontosan mit takar, az nem tiszta – viszont nem is elhanyagolható tényező, mert ezen múlik az, hogy orvosi csodáról, vagy biológiailag lehetséges eseményről van szó.

VEGETATÍV ÁLLAPOTBAN NAGYJÁBÓL LEHETETLEN TEHERBE ESNI

„A hormonháztartás irányításában fontos szerepet játszik az agyalapi mirigy, ami vegetatív állapotban lévő ember esetében nem aktív” – mondta el a 24.hu-nak az Uzsoki Kórház nőgyógyász szakorvosa, dr. Alexanjan Nelli. „A hormonháztartás felel azért, hogy valaki teherbe tudjon esni, hogy a peteérés megtörténjen, így nem tudom, hogy egy vegetatív állapotban lévő nőnél ez hogyan lehetséges.” Ha tényleg 14 éve ilyen állapotban éli az életét, akkor szinte lehetetlen, hogy valóban megfoganjon, mivel

nincs menstruációja, nincs peteérése, nem működik a reproduktív rendszere.

„Óriási szerencse kellhet ahhoz, hogy ilyenkor valahogyan meginduljon a peteérés. Hasonló, mint amikor a menopauzán átesett, 50 feletti nők, akiknek már elmarad a menstruációjuk, egyszer csak teherbe esnek. Éppen akkor választódik ki egy petesejt, amely képes megtermékenyülni, és éppen akkor találkozik a hímivarsejttel, ennek nagyon kevés az esélye. Amikor először hallottam a történetet, el sem hittem, kíváncsi vagyok, hogy mennyi igaz belőle.”

Az egyetlen lehetőség ilyen esetben az, hogy a nő a hírekkel ellentétben nem teljesen vegetatív állapotban van, hanem az agyának bizonyos részei megfelelően működnek. Így az agyalapi mirigy is képes a petefészekben található hormonok termelését irányítani, megtörténhet a peteérés, és ezzel együtt – ez esetben sajnálatos módon – a megtermékenyülés is.

A phoenixi kismama helyzete mégsem egyedi. A Rolling Stone például beszámol egy argentínai esetről, amikor a kómában fekvő beteg nemi erőszak áldozata lett, de nem említi, hogy a nő mióta volt öntudatlan, és állapota mennyire volt súlyos. A kilencvenes években is írtak külföldi lapok hasonló történetekről, de egyiknél sem biztos, hogy a beteg teljes mértékben vegetatív állapotban feküdt, amikor az aktus megtörtént.

„Érdemes megjegyezni, az orvostudomány számára a kóma még mindig jobbára ismeretlen terület, nem tudunk róla sokat. Az orvosok általában tehetetlenül állnak vele szemben” – mondta el a nőgyógyász. „Egy ilyen jelenség pedig, amikor valaki vegetatív állapotban esik teherbe, még inkább ismeretlen, nincs tapasztalatunk benne.”

A DOLGOZÓKNAK AZONNAL TUDNIUK KELLETT

A Hacienda HealthCare dolgozói, mint korábban említettük, azt állítják, nem tudtak arról, hogy a beteg terhes lenne. Ez dr. Alexanjan Nelli szerint két okból is hihetetlen. Az hagyján, hogy az elmaradt menstruáció és a dudorodó has árulkodhatott a helyzetről, de egy terhes nő szervezetének a működése is azonnal megváltozik. „A magyar nyelvben csodálatosan másállapotnak nevezzük a terhességet, nem is véletlenül: a terhes nő szervezete nagyon megváltozik, már akkor, amikor a baba megfogan.

Egy kómában fekvő beteg szinte minden életjelét figyelik, a változásoknak azonnal meg kellett jelenniük a monitorokon is.

Az is kifejezetten furcsa, és valószínűleg ehhez köthető, hogy a beteg teljesen egészséges gyereket hozott a világra: a baba megfelelő fejlődéséhez olyan extra tápanyagokra és vitaminokra lenne szüksége az anyának, amit a hagyományos infúzión keresztül eredetileg valószínűleg nem kapott meg. Így az, hogy a baba egészséges, vagy szintén isteni csoda, vagy az ápolók folyamatos tevékenységének eredménye.

LELKILEG KIÜTKÖZHET AZ ANYAI KAPCSOLAT HIÁNYA

Dr. Alexanjan Nelli azonban nem is a baba testi épségéért, hanem inkább a lelki fejlődéséért aggódik. „A gyerek és az anya között nagyon szoros testi és lelki kapcsolat van a terhesség során. Nem véletlen, hogy ha bejön egy terhes nő hozzám az ultrahangra, és izgul, akkor a baba is izeg-mozog: a stresszhormonok elérnek az ő szervezetébe is, és nem tudja, miért, de ideges. A terhesség során a magzat és a szülő között egy szoros lelki kapocs is kialakul, ami egy kómában fekvő beteg esetében nyilvánvalóan nem jött létre.” Lehet tehát, hogy a baba testileg egészséges, de könnyen előfordulhat, hogy később a lelki fejlődésében problémák akadnak majd. Ez azonban

megint olyan területe az orvostudománynak, amiben nagyjából semmi tapasztalatunk nincsen.

Önmagában az, hogy egy 14 éve kómában fekvő nő képes megfoganni, valószínűtlen esemény, bár a nőgyógyász szakorvos is többször kiemelte: nagyon keveset tudunk arról, mi történik pontosan egy kómás beteg szervezetében.

Nem is kérdés, súlyosan etikátlan és komoly bűncselekmény egy kómában fekvő embert megerőszakolni, aztán eltussolni és nem jelenteni a terhességet időben – ugyanakkor orvosilag kész csoda, hogy ez a baba megfogant, és egészségesen megszületett.